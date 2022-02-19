نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة فول العربية.. طريقة عمل الفول المدمس في البيت طري وزي الزبدة في المقال التالي
طريقة الفول المدمس زي العربيات، الفول من الأكلات الشعبية المفضلة عند الشعب المصري بجميع طبقاته والذي يتم تناوله عادة فى وجبة الإفطار أو فى السحور خلال شهر رمضان الكريم، واعتاد الجميع على تناول الفول المدمس من على العربيات المنتشرة فى مختلف الشارع المصري نظرا لمذاقه الرائع ولونه المميز الذي يختلف كثيرا عن الذي يتم إعداده فى المنزل، لذلك سنتعرف على أسرار تحضير الفول المدمس بشكل وطعم يشبه تماما الذي يقدم فى العربات ومحلات الفول.
طريقة عمل الفول المدمس زي العربيات
مكونات تدميس الفول:
نصف كيلو فول تدميس.
ربع كوب عدس أصفر.
1 حبة طماطم.
1 حبة جزر مبشور.
عصير ليمونة.
ملعقة كبيرة نشا.
2 ملعقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم.
خطوات تحضير الفول المدمس
- احضري وعاء ضعي به حبيبات الفول وقومى بغسلها جيدا.
- انقعي الفول فى كمية مناسبة من الماء بحيث تغطي سطحه، وانزعي حبيبات الفول العائمة على سطح الماء لأنه عادة تكون فارغة أو غير صالحة.
- اتركي الفول المنقوع لمدة ليلة كاملة.
- ضعي أيضا العدس الأصفر فى ماء واتركيه منقوع بعد غسله جيدا.
- قومى بتصفية الفول والعدس من الماء.
- ضعي الفول والعدس الأصفر والجزر المبشور فى قدرة الفول وقلبيهم معا ثم أضيفي على الوجه حبة طماطم كاملة.
- اغمري قدرة الفول بالماء الساخن وارفعيها على نار متوسطة.
- انتظري حتى يتم غليان الفول ثم انقلي قدرة الفول على نار هادئة جدا مثل الشمعة.
- اتركي الفول على النار 4 ساعات كاملة حتى تتم تسويته جيدا.
- إذا احتاجتي إلى تزويد الفول بالماء ضعي ماء ساخن وليس بارد.
- احضري وعاء ضعي به معجون صلصة الطماطم وعصير الليمونه والنشار واخلطي المكونات معا، وهذا للحصول على اللون المميز الذي نشاهده فى عربيات الفول.
- أضيفي الخليط إلى قدرة الفول واتركيه على النار نصف ساعة إضافية ثم أطفئ النار.
- اتركي الفول حتى يبرد تماما ثم ابدأ فى حفظ الفول فى أكياس الثلاجة بوضع كميات متساوية بداخل كل كيس واغلقي الكيس جيدا ثم ادخليه فى الفريزر لحين استخدامه، وهذه كانت أسهل طريقة لعمل الفول المدمس زي العربيات.
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