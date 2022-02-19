خلطة فول العربية.. طريقة عمل الفول المدمس في البيت طري وزي الزبدة

طريقة الفول المدمس زي العربيات، الفول من الأكلات الشعبية المفضلة عند الشعب المصري بجميع طبقاته والذي يتم تناوله عادة فى وجبة الإفطار أو فى السحور خلال شهر رمضان الكريم، واعتاد الجميع على تناول الفول المدمس من على العربيات المنتشرة فى مختلف الشارع المصري نظرا لمذاقه الرائع ولونه المميز الذي يختلف كثيرا عن الذي يتم إعداده فى المنزل، لذلك سنتعرف على أسرار تحضير الفول المدمس بشكل وطعم يشبه تماما الذي يقدم فى العربات ومحلات الفول.

طريقة عمل الفول المدمس زي العربيات

مكونات تدميس الفول:

نصف كيلو فول تدميس.

ربع كوب عدس أصفر.

1 حبة طماطم.

1 حبة جزر مبشور.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم.

خطوات تحضير الفول المدمس