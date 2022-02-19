وداعاً لليزر.. إزالة الشعر بالنشا نهائيا بوصفة سهلة واقتصادية بلا ألم ولبشرة أفتح 3 درجات

كثير مما يعانون من الشعر الزائد في أماكن متعددة من الجسم وخاصة في الوجه يبحثون عن كيفية ازالة شعر بالنشا نهائيا، للحصول على بشرة ناعمة خالية من الشعر ومظهره جذاب، حيث يعتبر النشا من المكونات الطبيعية المستخدمة في عالم الجمال، ويتم إدخالها في كثير من الوصفات والماسكات لتبيض ونضارة البشرة، بالإضافة إلى استخدامه في مستحضرات التجميل مثل طلاء الأظافر والبودرة، وفيما يلي طرق باستخدام النشا للتخلص من الشعر.

إزالة الشعر بالنشا نهائيا

كثير من الوصفات الطبيعية باستخدام النشا تعمل على إزالة الشعر، وتتسم بأنها آمنة على البشرة ولا تتسبب في أي احمرار أو حساسية بل أنها مغذية كثيرا للبشرة.

ازالة الشعر بالنشا وزيت الزيتون

حيث يتم مزج ثلاث ملاعق من زيت الزيتون مع ملعقتان من النشا.

بعد ذلك يتم خلط المكونات مع بعض حتى تتجانس.

ثم يتم فردها على الوجه أو المكان إزالة الشعر منه.

بعد ذلك وبحركات دائرية لمدة عشرون دقيقة.

ثم يغسل بالماء الفاتر.

النشا وبياض البيض للتخلص من الشعر

من أكثر الوصفات للتخلص من الشعر مكوناتها من النشا وبياض البيض، وفيما يلي مكونات الوصفة:

بياض بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض .

نصف ملعقة من النشا.

طريقة التحضير:

يتم خلط المكونات السابق ذكرها في وعاء عميق للحصول على خليط متجانس.

بعد ذلك يتم دهن البشرة بالخليط مع اتجاه نمو الشعر.

ثم يتم تركه لمدة 15 دقيقة حتى يجف ثم يتم إزالته بهدوء.

بعد ذلك تغسل البشرة بالماء البارد

ثم يتم فرد ماء ورد على عليها للتهدئة.

فوائد النشا لإزالة الشعر

يشاع استخدام النشا في التخلص من الشعر في الهند وكثير من البلاد، لأنه يعمل على عدم ظهور الشعر مرة أخرى لفترة طويلة.

يعتبر النشا من أكثر المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة سريعا وتوحيد لونها، حيث يتم إضافته في كثير من الوصفات التي تعمل على التخلص من الهالات السوداء حول العين.

كما أنها تساعد على التخلص من الزيوت الزائدة فيما يخص البشرة الدهنية، فهي بمثابة مطهر قوي للسموم والميكروبات وتعمل على غلق مسام البشرة بنسبة كبيرة، والذي يقوم بدوره في تقليل نمو الشعر في الوجه إلى حد كبير.

تعرفنا من خلال مقالنا اليوم على إزالة الشعر بالنشا نهائيا، عن طريق إضافته لعدد من المكونات الطبيعية الأخرى، والمواظبة عليه يؤخر نمو الشعر إلى فترة طويلة من الوقت.