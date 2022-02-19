نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل توابل الحواوشي ذات النكهة القوية لأضافة المذاق اللذيذ والمميز للحواوشي في المقال التالي

عمر شويل - جدة توابل الحواوشي ، تعد هي العامل الرئيسي في النكهة القوية والمميزة التي تكون في ساندويتشات الحواوشي التي تباع بالمطاعم، فهي تضيف مذاق خاص ولذيذ للغاية للحم، كما أنها سهلة التحضير بالمنزل ليست مكلفة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل توابل الحواوشي.

مكونات توابل الحواوشي

تتكون هذه الوصفة من عدة بهارات مختلفة وسنتعرف فيما يلي على مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان أو الهيل المطحون.

نصف معلقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الكبيبة الصيني المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتين صغيرتين من الكزبرة اليابسة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل توابل الحواوشي وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بطحن جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض في مطحنة الخلاط حتي نحصل على خليط ناعم.

ثم تكون التوابل بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

وتكون هذه الكمية كافية لإعداد كيلو من اللحم المفروم.

كما يوجد العديد من خلطات التوابل المميزة الأخرى مثل طريقة عمل بهارات الشاورما وطريقة عمل بهارات الفراخ وتحضر في المنزل بكل سهولة.

كما يوجد العديد من الصوصات المميزة واللذيذة التي يمكن إعدادها في المنزل وتناولها مع الحواوشي مثل صوص المستردة أو سلطة الطحينة.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومنها فاهيتا الدجاج ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

طريقة التحضير