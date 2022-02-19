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عمر شويل - جدة طريقة عمل مقرمشات الشيتوس سناكس - ثقفني
يحب العديد من الأطفال تناول الشيبسي والسناكس الجاهزة وأكثرها طلباً وشهرة هي مقرمشات الشيتوس حيث تتميز بأنها هشة ومقرمشة للغاية وطعمها مميز ،لذلك يمكنك تجربة تحضيرها في المنزل بمقادير صحية للحفاظ على صحة أولادك وحمايتهم من الأمراض فتابعي المقال لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.
مقرمشات الشيتوس
المقادير اللازمة بتحضير الطبق:
- أربع ملاعق كبيرة من مكعبات الزبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.
- ثمن ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- نصف ملعقة صغيرة من النشا.
- كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.
- ملعقة ونصف صغيرة من دقيق الذرة الأصفر.
- كوب من جبنة المونتري جاك المبشورة ناعم.
- ملعقتان كبيرتان من الجبنة الشيدر البودر.
- نصف ملعقة صغيرة من اللبن البودر.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الكوشير.
خطوات تحضير مقرمشات الشيتوس:
- ضعي كلاً من الثوم البورد والملح الأبيض والزبدة في وعاء.
- استخدمي المضرب الكهربائي لخفق المكونات على سرعة متوسطة.
- قومي بالخفق لمدة دقيقتان حتى تحصلي على خليط فاتح اللون.
- في وعاء آخر قومي بنخل كلاً من الدقيق الأبيض والدقيق الأصفر واخلطيهما معاً.
- أضيفي الجبنة المبشورة وقلبي.
- يضاف خليط الدقيق إلى خليط الزبدة بشكل تدريجي مع التقليب المستمر.
- قوومي بالخلط على سرعة خفيفة حتى تتشكل عجينة متجانسة.
- شكلي العجينة على شكل كرة قم غلفيها بورق الاسترتش وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.
- تقطع العجينة على شكل قطع ثم تشكل كل قطعة على شكل أصابع تشبه أصابع الشيتوس.
- أحضري صينية الخبز وافرشيها بورق الزبدة.
- ضعي قطع الشيتوس في الصينية بشكل متفرق.
- أشعلي نار الفرن لمدة خمس دقائق على حرارة ثلاثمائة وخمسين درجة مئوية حتى يصبح ساخن.
- أدخلي الصينية الفرن لمدة ربع ساعة حتى ينضج.
- بعد أن تأخذ اللون المطلوب أخرجيها من الفرن لتنضج.
- يوضع كلاً من مسحوق الجبن ومسحوق اللبن وكذلك والملح والونشا في محضر الطعام.
- اطحني المواد معاً ثم ضعيها في كيس نظيف ومعقم.
- أضيفي قطع الشيتوس ورجي الكيس به جيداً حتى تتوزع النكهة على كل الحبات.
- يقدم بابرد ويكن الاحتفاظ به لمدة أسبوع.
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