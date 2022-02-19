طريقة مفصلة لتحضير عجينة العشر دقائق في منزلك

عجينة العشر دقائق من أشهر العجائن التي يمكن أن تقوم بها محبات الطبخ والتواجد طوال اليوم في المطبخ فهي سهلة التشكيل والتحضير ولا تحتاج لكثير من الوقت والجهد ولا حتى الانتظار حتى تختمر وتعلو، وهي مناسبة لكي ولأطفالك لعمل الفطائر الشهية منها وكذلك البيتزا والكرواسون وغيرها من المعجنات ومن هنا سنقدم لكم الوصفة بشكل سريع وبالتفصيل، كما يمكنك تحضيرها وتجميدها لوقت آخر من أجل تحضير ما تحب صنعه من مخبوزات في أي وقت من الأوقات يومك، وفي هذا المقال سنوضح لكم طريقة سلسة وسهلة تمكنكم من خلالها صنع عجينة تتشكل وتصنع في عشر دقائق تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

مكونات عمل عجينة العشر دقائق

ملعقتين كبيرة أو كيس خميرة جافة.

ملعقتين كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة ملح.

كوبان ماء دافئ.

5 أكواب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر (اختياري).

ملعقتان كبيرة حليب مجفف (أو حليب).

نصف كوب زيت.

دقيق إضافي للغبار حسب الحاجة.

بياض البيض المخفوق أو الحليب للفرشاة.

طريقة عمل عجينة العشر دقائق

نقدم إليكم طريقة مفصلة لتحضير عجينة العشر دقائق في أقل وقت، تابعي النقاط التالية بدقة:

قومي ذوبان الخميرة الفورية مع السكر والملح في الماء الدافئ وتترك لمدة 5 دقائق.

أثناء تشكل الخميرة، أضف كوبين من الدقيق والبيكنج باودر إلى وعاء الخلط أو الخلاط.

بمجرد خلط المكونات الجافة، يُسكب مزيج خميرة الماء الدافئ.

الآن امزجيه واتركيه لمدة 10 دقائق على المنضدة الخاصة بك، سيكون خليطًا سائلاً.

بعد حوالي 10 دقائق ستلاحظ وجود فقاعات في الخليط، وهذا يضمن عمل الخميرة.

نضيف الثلاثة أكواب المتبقية من الدقيق والحليب الجاف ونصف كوب من الزيت ونخلطهم.

يضاف المزيد من الدقيق إذا لزم الأمر أثناء العجن لتصبح العجينة ذات ملمس ناعم في هذه المرحلة يكون عجينك جاهزًا للاستخدام.

للحصول على عجينة طرية ورقيقة إضافية، اتركي العجين يرتاح ويغطي لمدة ساعة، وبالهنا والشفا.

إرشادات تخزين عجينة العشر دقائق

في حالة رغبتك في حفظها غلفي العجين بغلاف بلاستيكي ثم في كيس محكم الغلق قابل لإعادة الاستخدام يجمد لمدة تصل إلى 3 أشهر.