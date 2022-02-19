نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحيحة لعمل لقمة القاضي في المنزل بخطوات سريعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة الطريقة الصحيحة لعمل لقمة القاضي في المنزل بخطوات سريعة - ثقفني
لقمة القاضي واحدة من ألذ أنواع الحلويات الموجودة ويطلق عليها في سوريا والعراق العوامات، يمكن وضعها في الشربات أو رشها بالسكر البودرة، كما يمكن حشوها بالجبنة الكريمي أو بالنوتيلا، يفضلها الكثير من الناس لأنها تكون مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل ويتم شرائها من المحلات لذلك تجد النساء مع اقتراب رمضان تبحث عن خطوات عمل لقمة القاضي في المنزل مثل الجاهز، حيث تجد مكونات لقمة القاضي بسيطة ورخيصة الثمن، كما يمكن تجدها من غرة في كل منزل، كما من السهل إعداد لقمة القاضي في المنزل في وقت قصير.
مكونات لقمة القاضي
- أربع أكواب من الدقيق.
- أربع ملاعق كبيرة من النشا.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- ربع ملعقة بيكنج بودر.
- بيضة.
- رشه فانيليا.
- ماء دافئ للعجن.
- ملعقة واحدة من الحليب البودرة.
- رشة ملح.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- زيت القلي.
- ثلاث أكواب من الشربات الثقيل البارد.
طريقة عمل لقمة القاضي في المنزل
- نقوم بإخراج البيضة من الثلاجة قبلها بساعة.
- نضع النشا مع الدقيق وندخلهم معا حتى نتخلص من أي شائبات موجودة في الدقيق.
- نضيف ملعقة الحليب البودر إلى الدقيق والنشا ونقلبهم معا.
- نقوم بإحضار كوب من الماء الدافئ ونضع ملعقة من الخميرة الفورية ملعقة من السكر ونقوم بتقليبه ونغطيها ونتركها حتى تتفاعل الخميرة.
- نضع البيكنج بودر والملح إلى باقي المكونات الجافة.
- نضيف خليط الخميرة والسكر مع الدقيق ونبدأ بالخلطة باستخدام مضرب سلك حتى لا يوجد أي تكتلات في العجين.
- نضيف الماء الدافئ حتى نحصل على عجينة انسيابية عبر يابسة.
- نتركها نصف ساعة تختمر في درجة حرارة الغرفة.
- نضع الزيت على النار على نار متوسطة الزيت يجب أن يكون دافئ قليلا.
- نقوم بتقطيع لقمة القاضي باستخدام الماكينة الخاصة بها.
- لو نقوم بغمس ملعقة شاي في الزيت وتقطع لها
- نقوم بوضعها في الزيت ونقلبها باستمرار حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح.
- نيتم إخراجها من الزيت، نقوم بعمل باقي الكمية بنفس الطريقة ونتركها حتى تبرد تماما.
- نقوم بوضعها في الزيت مرة أخري حتى نحصل على اللون الذهبي الغامق.
- نضعها في شربات ثقيل بارد.
- أو نضع عليها سكر بودر.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ