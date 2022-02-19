حضريها للغدا أو الفطار العجة المصرية بالخضروات في المنزل بكل سهولة

تعتبر العجة المصرية من الوجبات الشعبية المشهورة في مصر التي يحبها الكثير من الناس وتعد وجبة إفطار مشبعة وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لأخرى وتأخذ شكل دائري ولكنها تختلف في الحجم والسمك ويمكن تقديمها بجانب طبق سلطة وتتميز بطعمها اللذيذ والشهي وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة ومكوناتها سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير العجة في المنزل، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها.

مكونات عمل العجة المصرية بالخضروات

خمسة بيضات كبيرة في الحجم

حبتان من البصل المفروم

قرن من الفلفل الحار مفروم

قرن من الفلفل الرومي المفروم

واحدة من الطماطم مفرومة

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق

حزمة من البقدونس المفروم

نصف حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة

ملعقة كبيرة من الشبت الأخضر المفروم

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

ربع ملعقة صغيرة من النعناع المجفف

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة

طريقة عمل العجة المصرية بالخضروات