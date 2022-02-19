طريقة تحضير التمر الهندي المنزلي بنكهات مختلفة

تسائلت العديد من الأمهات وربات المنزل عن طريقة لعمل التمر الهندي المنزلي فمع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك يزداد الطلب على هذا المشروب المميز ويجب الجميع طلبه من المحلات والباعة المتجولين، لذلك بدلاص من شرائه يمكنك تحضيره بكل سهولة في المنزل وتقديمه فتابعينا لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.

التمر الهندي المنزلي

حافظي على صحة أولادك وحضري هذا المشروب الرمضاني بنفسك بعدة نكهات وقدميه قبل الفطور وفي كل وقت.

الطريقة الأصلية لعمل المشروب:

تحتاجين إلى:

لتر من الماء.

كوب إلا ربع من التمر الهندي.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

خطوات تحضير المشروب:

قومي بتقشير التمر هندي ثم قطعيه إلى مكعبات أو شرائح صغيرة الحجم. يوضع التمر هندي في وعاء عميق ثم يضاف إليه الماء. غطي الوعاء ثم اتركي التمر هندي منقوع في الماء لمدة ثلاث ساعات كاملة. بعد مرر الوقت ضعي الوعاء على نار متوسطة الشدة. اتركي الماء يغلي مع التمر هندي ثم ارفعيه من على النار. اتركي الخليط يبرد ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ربع ساعة. أحضري وعاء أو إبريق وضعي فوقه مصفاه بها قطعة من الشاش أو القماش النظيف. اسكبي الخليط فوق القماشة وذلك لتصفية المشروب. اضغطي عليه جيداً لاستخراج جميع السوائل. أضيفي السكر وماء الورد إلى المشروب وقلبي ثم أدخاليه الثلاجة ويقدم بارد.

التمر الهندي المنزلي باللبن والزنجبيل:

المقادير:

ربع كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من قشر الليمون المبشور ناعم.

نصف كوب من التمر هندي المقطع.

ربع كيلو من اللبن السائل كامل الدسم.

رشة من الزنجبيل المطحون ناعم.

الخطوات: