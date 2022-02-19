نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر ماسك الطحينة على البشرة وطريقة تحضيره بأكثر من وصفة في المنزل نتيجتها لا تصدق في المقال التالي

عمر شويل - جدة سحر ماسك الطحينة على البشرة رائع حيث أن الكثير من الأشخاص يبحثون عن طريقة عمل ماسك الطحينة نظراً لتعدد فوائدها، حيث تقوم بمعالجة العديد من المشاكل التي تواجه البشرة، ويمكن استعمالها مع كافة أنواع البشرة للحصول على مظهر مميز وجذاب، ولكن يجب التنويه على ضرورة عدم الإفراط في استعمالها لتجنب أي أضرار قد تنتج عن ذلك، تابعونا خلال هذا المقال لتتعرفوا على وصفات الطحينة المتعددة.

سحر ماسك الطحينة على البشرة

يمكن استعمال ماسك الطحينة بأكثر من طريقة حسب نوعية البشرة، ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي:

مكونات ماسك الطحينة:

ملعقة مياه نظيفة.

ملعقة كبيرة من الطحينة.

طريقة تحضير ماسك الطحينة:

تخفف الطحينة بواسطة المياه ثم تقلب المكونات معا جيدا.

يجب الاستمرار في التقليب حتى تمام الامتزاج.

بواسطة قطعة قطن نظيفة يتم تطبيق الماسك على البشرة.

يترك لمدة ثلث ساعة ثم يشطف بمياه دافئة.

ينصح باستعمال الماسك مرة كل أسبوع للحصول على بشرة نقية وجذابة.

ماسك الطحينة والزبادي

ينصح باستعمال هذا الماسك مع الأشخاص ذوي البشرة المختلطة، ويتم ذلك بإتباع مجموعة من الخطوات تتمثل في الآتي:

مكونات ماسك الطحينة والزبادي:

ملعقة كبيرة طحينة.

ملعقة عسل كبيرة.

ملعقة زبادي كبيرة.

طريقة تحضير ماسك الطحينة والزبادي:

تمزج كافة المكونات سويا في إناء مناسب.

توزع على الوجه برفق مع التركيز على عدة مناطق تتمثل في الأنف والذقن بالإضافة إلى الجبهة.

تترك لمدة ربع ساعة ثم يشطف الوجه بواسطة ماء وغسول ملائم لطبيعة البشرة.

ماسك الطحينة والليمون

يعتبر هذا الماسك من أفضل الوصفات التي يمكن استعمالها مع البشرة الدهنية، ويتم ذلك بإتباع الآتي:

مكونات ماسك الطحينة والليمون:

ملعقة طحينة.

ملعقة عصير ليمون.

طريقة تحضير ماسك الطحينة والليمون:

يجب مزج كافة المكونات حتى ضمان الامتزاج تماما.

يوزع الماسك على البرشا بشكل متساوي

يترك على الوجه لمدة خمسة عشر دقيقة ثم يشطف بمياه دافئة وغسول مناسب.

ماسك الطحينة للتفتيح

تستعمل هذه الوصفة لتفتيح البشرة ويمكن استعمالها بمعدل مرة أسبوعيا، وذلك من خلال الآتي:

مكونات ماسك الطحينة للتفتيح:

ملعقة طحينة.

ملعقة حليب.

ملعقة كركم.

طريقة تحضير ماسك الطحينة للتفتيح: