اصنعي المايونيز الصحي في المنزل دون البيض بمذاق رائع

معظم البيوت وخاصة الأمهات تأخذ انطباع سلبي عن الوجبات المتوفرة في المطاعم من أمثلة الوجبات السريعة وكذلك المقبلات التي يتم تحضيرها بشكل سريع ولا تأخذ وقت كبير في النضج حيث تعتبر في كثير من الأحيان قد تضر بصحة الفرد على الرغم من مذاقها الرائع المحبب للكثير من الأفراد، مما يجعل الكثير من الأمهات تقوم بإلغاء فكرة الشراء من المطاعم للحفاظ على صحة الأفراد من التلوث أولاً وكذلك من الأمراض التي يمكن أن تصيب المعدة، ولكن من الأشياء التي تزيد من قابلية التناول والرغبة فى تناولها بجانب جميع الوجبات هي المقبلات الإضافية مثل الكاتشب والمايونيز ويعتبر المايونيز الذي يتم تحضيره من الخارج يحتوى على كثير من المواد الحافظة لذلك نقدم لكم اليوم طريقة بديلة لشراء المايونيز وهو تحضيره في المنزل بدون بيض بطريقة صحية وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك المتابعة عبر السطور التالية.

طريقة تحضير المايونيز بدون بيض

مكونات التحضير:

نصف عبوة من لبن الزبادي.

كوب من الزيت النباتي النقي.

قطرات من الخل الأبيض

رشة من الملح.

طريقة التحضير:

في حالة عدم توفر لبن الزبادي يمكنك استبداله بنصف كوب من اللبن الرائب، يتم تحضير محضر الطعام “الخلاط الكهربائي” ووضع فيه مكون الزبادي ونقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي حتى يتم إخفاق اللبن. بعد مرور دقيقة من الإخفاق يتم وضع قطرات الخل المحددة ما يقارب من ملعقة كبيرة من الخل مع الإستمرار في تشغيل الخلاط. حتى يصبح خليط المايونيز متماسك نوعاً ما يتم إضافة الزيت بشكل بطئ جداً بحيث عدم توقف تشغيل الخلاط للحصول على القوام المرغوب الانسيابي. بعد ذلك يتم إدخال المايونيز إلي الثلاجة حتى يبرد قليلاً ونقوم باستخدامه عند تناول الوجبات.

ملحوظة:

يعتبر المايونيز من الإضافات التي لا يمكن الاستغناء عنها على الرغم من أنها جانبية بجانب معظم الوجبات ويصيب البعض بالقلق من تطبيق تلك الطريقة خوفاً من التأثير على الكولسترول أو التعارض مع أيّ من المشكلات الصحية ولكن لا داعي للقلق فإن تلك الطريقة تعتمد على طريقة صحية ولا تحتوي على البيض لذلك يمكنك التجربة باطمئنان.