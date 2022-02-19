طريقة تحضير كب كيك هش بصوص الشوكولاتة في المنزل

‏يعد الكب كيك من الحلويات ‏الغربية المعروفة التي تنتشر في الوطن العربي بشكل كبير وحيث انه يتم تقديمة في المناسبات المختلفة والخاصة أو في أعياد الميلاد، ‏وكما انه الكب كيك محببة عند الكبار والصغار وخاصة بصوص الشوكولاتة ويقبل عليه جميع الأشخاص، ‏كما ان كب كيك غني بالكثير من المعادن والفيتامينات المغذية للأطفال، ‏ويتم تحضير بالعديد من النكهات والطرق المختلفة ‏فهناك كب كيك بالفانيلا وكب كيك بالشوكولاتة‏، ‏وكما يتميز بطعم رائع ولذيذ بالإضافة إلى شكله الجذاب والجميل، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الكب كيك الهش بصوص الشوكولاتة بطريقة سهلة وسريعة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كب كيك بصوص الشوكولاتة

المكونات:

‏100 جرام من الشوكولاتة السوداء .

عدد أثنين كوب من الدقيق الأبيض .

كوب وربع من الزبدة .

كوب وربع من السكر الأسمر .

كوب واحد من الماء .

ربع كوب من الكاكاو الخام .

عدد ثلاث حبات من البيض .

طريقة التحضير :