نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كب كيك هش بصوص الشوكولاتة في المنزل في المقال التالي
يعد الكب كيك من الحلويات الغربية المعروفة التي تنتشر في الوطن العربي بشكل كبير وحيث انه يتم تقديمة في المناسبات المختلفة والخاصة أو في أعياد الميلاد، وكما انه الكب كيك محببة عند الكبار والصغار وخاصة بصوص الشوكولاتة ويقبل عليه جميع الأشخاص، كما ان كب كيك غني بالكثير من المعادن والفيتامينات المغذية للأطفال، ويتم تحضير بالعديد من النكهات والطرق المختلفة فهناك كب كيك بالفانيلا وكب كيك بالشوكولاتة، وكما يتميز بطعم رائع ولذيذ بالإضافة إلى شكله الجذاب والجميل، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الكب كيك الهش بصوص الشوكولاتة بطريقة سهلة وسريعة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل كب كيك بصوص الشوكولاتة
المكونات:
- 100 جرام من الشوكولاتة السوداء.
- عدد أثنين كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب وربع من الزبدة.
- كوب وربع من السكر الأسمر.
- كوب واحد من الماء.
- ربع كوب من الكاكاو الخام.
- عدد ثلاث حبات من البيض.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار قوالب كب كيك بكاسات ورقية ثم بعد ذلك قومي بإحضار قدر وضعيه على نار منخفضة ثم ضعي فيه 100 جرام من الشوكولاتة السوداء حركي المزيج جيداً حتى ذوبان الشوكولاتة تماماً حتى نحصل على مزيج ناعماً.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء ثم ضعي في كوب وربع من الزبدة مع كوب وربع من السكر الأسمر ثم بعد ذلك قومي بإضافة عدد ثلاث حبات من البيض ثم أخفقي المكونات جيداً مع بعضها البعض بعد ذلك قومي بإضافة أثنين كوب من الدقيق الأبيض مع ربع كوب من الكاكاو الخام واخلطيهم مع بعضهم البعض حتى يتم التجانس.
- الخطوة الثالثة قومي بإضافة مزيج الشوكولاتة واخلطي من جديد جميع المكونات مع بعضها البعض وبعد ذلك وزعي مزيج الكب كيك على القوالب بكاسات ورقية ثم ضعي قوالب الكب كيك في الفرن محمي مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة حتى تماماً النضج ثم بعد ذلك قومي بإخراج قوالب الكب كيك واتركيه حتى تبرد قدميها إلى أفراد أسرتك بجانب كوب من الشاي أو كوب من المشروبات الساخنة.
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