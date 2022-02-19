نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتحضير البطاطا بالبشاميل أحلى حلوى شتوية سريعة و خفيفة ومغذية في المقال التالي
طريقة عمل البطاطا بالبشاميل من أكثر الوصفات الشتوية السريعة و الاقتصادية التي يمكن أن تحضيرها لابنائك في فصل الشتاء في هذا الجو البارد سوف تمدهم هذه الحلوى بالطاقة و الحيوية كما تساعدهم على التركيز و تقوية الذاكرة وهذا لأن حلوى البطاطا بالبشاميل من الحلويات الاقتصادية التي تحتوي على قيم غذائية كبيرة البطاطا من النشويات المليئة بالفوائد، و هناك العديد من الطرق لعمل البطاطا منها الحلو و المالح سواء بالشوي أو بالطبخ، سنقدم لكم طريقة تحضير البطاطا بالبشاميل هذه الوصفة اللذيذة جداً و الشهية التي يفضلها جميع الأشخاص كما أنها لعشاق الصوص الأبيض.
مكونات البطاطا بالبشاميل
هذه الطريقة للبطاطا من الطرق الاقتصادية التي تتكون من مكونات بسيطة جدًا وهي:
- 2 كيلو من البطاطا.
- كيلو من اللبن.
- كوب من السكر.
- 4 معالق كبار من الدقيق.
- 6 معالق كبيرة من الزبدة ويمكن استبدالها بالسمن.
- 2 باكيت من الفانيليا.
- نصف كوب من القشطة البلدي.
طريقة تحضير البطاطا بالبشاميل
- في البداية نقوم بتقشير البطاطا ثم نقوم بتنظيفها بالماء و الفرشاة لكى تتخلصي من الأوساخ.
- بعد ذلك نقوم بتقطيعها الى حلقات رفيعة.
- نأتي بوعاء كبير و نقوم بوضع حلقات البطاطا و نضيف عليها نصف كوب من السكر ونضيف كوب من الماء.
- نقوم بوضع الإناء على نار متوسطة ونتركها حتى تستوي البطاطا تماماً.
- ثم نقوم بهرس البطاطا بعد تسويتها.
طريقة البشاميل
- نضع وعاء على النار و نضيف 4 معالق من الزبدة و نتركها حتى تذوب.
- بعد ذلك نقوم بوضع 4 معالق كبيرة من الدقيق و نقلبهم على نار متوسطة حتى يتغير لون الدقيق.
- بالتدريج نقوم بإضافة الحليب مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي لكى لا يحدث تكتلات.
- نضيف عليه نصف كوب من السكر و نصف كوب من القشطة البلدى و الفانيليا.
- نخلطهم مع صوص البشاميل حتى يصبح القوام كريمي.
- نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع ملعقتين من الزبدة ثم نقوم بفرد البطاطا داخل الصينية.
- ثم نفرد طبقة من صوص البشاميل.
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 20 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي المميز من الجوانب ومن الوجه.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقوم بتقطيعها وتقديمها للطعام بالصحة والهنا.
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