أفضل مكون سري ضعيه على الكيك في المنزل سيجعله هش وطري جدا وعمره ما يهبط منك وداعا لفشل الكيك

‏مكون سري ضعيه على الكيك يجعلها بيضاء مرتفعة

، أثناء إعداد الكيك هناك بعض الأسرار التي يمكن استخدامها بشكل مختلف أثناء إعداد الكيك حتى نحصل على نتيجة فعاله و خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلال إعداد الكيك وفي نفس الوقت يكون هذا الكيك لذيذ ولا هو شكل جميل وطعم جميل في نفس الوقت وهناك العديد من الاسرار التي يمكن استخدامها حتى نحصل على كيكة لذيذة وهشة ‏ويمكن أن نلاحظ ذلك عندما نقوم بشراء الكيك من الخارج نجد أنه يتميز بالعديد من المميزات التي تكون ‏غير موجودة في الكيك الذي يقوم بإعداده في المنزل خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذا الكيك والمكونات التي نحتاج إليها فيه.

مكونات طريقة إعداد كيكة هشة ولذيذة

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جميع انواع الكيك تقريبا يتم استخدام مكونات متشابهة الأعداد هذا الكيك ولكن هناك بعض المكونات التي يمكن إضافتها حتى تعمل على تحسين مظهر الكيكة ويكون له قوام متماسك وجميل ‏وخلال هذا المقال سنتحدث عن بعض المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع طريقة إعداد كيكة هشة ولذيذة ‏وهذه المكونات هي:

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رشة بسيطة من الملح

اثنين كوب من الدقيق

ملعقة خل

ملعقتين من الزبادي

كوب من السكر الناعم المطحون

نص كوب من الزبدة السائلة

ملعقة من الفانيليا

ثلاث بيضات

كيس باكنج بودر

طريقة إعداد كيكة هشة ولذيذة

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فيما يلي نتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع طريقة إعداد كيكة هشة ولذيذة ‏وهذه الخطوات التي نحتاج إليها هي:

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