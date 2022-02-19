زيت الزيتون علي الموز هتحقق حلمك في ليلة حتي لو عمرك فوق ال 80 سنة هترجعك شباب جربيها فوراً

يمكن استخدام زيت الزيتون والموز معًا لإعداد بعض الخلطات الطبيعية ‏التي تساعد على حل بعض مشاكل البشرة والشعر وغيرها من المشاكل الصحية التي يعاني منها جسم الإنسان خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها استخدام الموز وزيت الزيتون معا وذلك لأن هذا الخليط يعمل بشكل كبير على ‏علاج العديد من المشاكل التي تصيب جسم الإنسان خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد وصف زيت الزيتون والموز وسنتحدث أيضا عن الاستخدامات والفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال هذه المكونات.

‏طريقة إعداد خلطة زيت الزيتون والموز

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خلال هذه الفقرة سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد خليط زيت الزيتون والموز الذي يحتوي على العديد من الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان وهذا الخليط ‏يمكن اعداده من خلال الطريقة التالية:

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نحتاج إلى إحضار حبة كبيرة من الموز نبدأ في تغطية حبة الموز إلى قطع صغيرة بعد ذلك نضيف لها بعض من قطرات زيت الزيتون.

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‏ نبدأ فيها زيت الزيتون والموز معا بقوة حتى نحصل على خليط خفيف وفي نفس الوقت متماسك.

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‏ بعد ذلك يتم استخدام هذا الخليط على أجزاء الشعر وذلك من خلال توزيع الخليط على فروة الشعر من الجذور حتى الأطراف حتى يصل الخليط إلى جميع أجزاء الشعر.

فوائد خليط الموز وزيت الزيتون للشعر

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هناك بعض الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام هذا الخليط وهذه الفوائد هي:

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