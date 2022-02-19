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عمر شويل - جدة طريقة تحضير فطيرة الكاسترد الرائعة فى المنزل طعم يخليكي تاكلي صوابعك بعدها - ثقفني
تعتبر مكونات فطيرة الكاسترد من المكونات المتوفرة في كل بيت، كما أنها من الوصفات السريعة في التحضير، إليكِ طريقة عمل الفطيرة بالكاسترد اللذيذة.
فطيرة الكاسترد من المخبوزات الشهية واللذيذة، فهي من الحلويات التي لا تقاوم والتي يحبها الكبار والصغار، وتبحث كثير من ربات المنزل عن طريقة عمل فطيرة الكاسترد في المنزل وبطعم مثل الحلواني، فنقدم لكِ سيدتي بخطوات سهلة وبسيطة طريقة تحضيرها، والطعم أحلى من المحلات، كما أن هذه الفطيرة مغذية ويمكن تقديمها للضيوف، أو يمكن تقديمها في وجبة الإفطار.
طريقة عمل فطيرة الكاسترد
تعتبر مكونات فطيرة الكاسترد من المكونات المتوفرة في كل بيت، كما أنها من الوصفات السريعة في التحضير، إليكِ طريقة عمل الفطيرة بالكاسترد اللذيذة.
المقادير المطلوبة:
- 2 كأس من الدقيق متعدد الاستخدام.
- 1 كوب من السمن البلدي.
- رشة من الملح.
- 1 ملعقة صغيرة من السكر.
- ماء دافئ للعجن.
مقادير الكاسترد:
- 2 كأس من الحليب.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- 3 ملعقة كبيرة من الكاسترد.
- 1 ملعقة صغيرة من عسل النحل.
طريقة تحضير الفطيرة:
- احضري وعاء وضعي فيه كلًا من الدقيق والملح واخلطيهم سويًا، ثم ضيفي الماء بالتدريج واعجني حتى تحصلين على عجينة طرية ومتماسكة.
- قومي بتقطيع العجينة إلى كرات متساوية في الحجم واتركيها لترتاح لمدة 30 دقيقة.
- احضري النشابة لفرد العجين، وقومي بدهن السطح بالسمن وافرد عليه العجينة ثم طبقيها إلى أربعة أرباع وادهني كل تطبيقة بالسمن البلدي.
طريقة تحضير الكاسترد:
- احضري إناء وقومي بمزج اللبن والكاسترد والسكر ثم ارفعيه على النار حتى يثقل ثم ارفعيه من على النار واتركيه حتى يبرد.
- قومي بعد ذلك بتشكيلها على شكل كرة وضيفي بداخلها الكاسترد ثم افرديها داخل الصينية وكرري الخطوة السابقة مع باقي كرات العجين.
- اتركي الفطائر لترتاح مرة أخرى لمدة 15 دقيقة.
- قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 ادهني وجه الفطائر بالسمن وادخليها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي.
- اخرجيها من الفرن ورشي عليها عسل النحل وبالهنا والشفا.
- فطيرة الكاسترد هي سلعة مخبوزة لذيذة ، وهي إحدى الحلويات التي لا يستطيع الكبار والصغار تركها ، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة لصنع فطيرة صفار البيض في المنزل مذاقها مثل صانع الحلويات. يمكن تقديمه للضيوف أو في وجبة الإفطار.
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