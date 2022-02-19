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عمر شويل - جدة طريقة تحضير طاجن الفراخ بالبصل هتاكلي صوابعك من جمال الطاجن - ثقفني
طاجن الفراخ بالبصل من ألذ الأكلات كما يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، وهى من الأكلات البسيطة التي لا تحتاج مجهود ولا تكاليف ويحتوي على قيمة غذائية عالية من الفيتامينات والبروتينات والكالسيوم، ويتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل لذلك قد نعد لكم أفضل طريقة طاجن الفراخ بالبصل.
طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل
من خلال المكونات التي نقدمها لكم سوف نكون حصلنا على طاجن الفراخ بالبصل وتتمثل مكوناته من الآتي:
- 4 من أوراك الدجاج المخلي من الجلد.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- 4 بصلات مقطعة شرائح.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- 2 ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- نصف ملعقة صغيرة من الزعفران.
- خمس ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 2 حبة من الليمون.
- حزمة كزبرة مفرومة.
- كوب وربع زيتون أخضر.
- كوب من الماء.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل ألذ طاجن الفراخ بالبصل من خلال إتباع الآتي:
- يتم غسل الفراخ جيدا ثم نقوم بنزع الجلد منها.
- ثم نضعها في وعاء ويتم تتبيلها بالملح والفلفل والكمون وجميع البهارات وزيت الزيتون وباقي البهارات، ويتم التقليب جيدا ونضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات.
- بعد ذلك نحضر مقلاة على النار حتى تسخن ثم يتم تحمير قطع الدجاج المتبل سابقا من جميع الاتجاهات.
- ثم نضع البصل والزعفران في نفس المقلاة ويقلب جيدا حتى يتم نضج البصل، ومن ثم بعد ذلك نضع الدجاج مرة أخرى ثم نضع شرائح الليمون وكوب الماء بعدها نتركه قليلا، بعدها يتم وضع الفراخ في طاجن مع الزيتون الأخضر ونضعهم في الفرن لمدة تصل إلى ربع ساعة.
- ونتركه حتى يصل إلى اللون الذهبي ويقدم ساخن .
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