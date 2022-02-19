طريقة تحضير طاجن الفراخ بالبصل هتاكلي صوابعك من جمال الطاجن

طاجن الفراخ بالبصل من ألذ الأكلات كما يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، وهى من الأكلات البسيطة التي لا تحتاج مجهود ولا تكاليف ويحتوي على قيمة غذائية عالية من الفيتامينات والبروتينات والكالسيوم، ويتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل لذلك قد نعد لكم أفضل طريقة طاجن الفراخ بالبصل.

طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل

من خلال المكونات التي نقدمها لكم سوف نكون حصلنا على طاجن الفراخ بالبصل وتتمثل مكوناته من الآتي:

4 من أوراك الدجاج المخلي من الجلد.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

4 بصلات مقطعة شرائح.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

2 ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران.

خمس ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 حبة من الليمون.

حزمة كزبرة مفرومة.

كوب وربع زيتون أخضر.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل ألذ طاجن الفراخ بالبصل من خلال إتباع الآتي: