طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة فى دقايق تكون جاهزة طريقة جديدة و سهلة

كيكة البسكويت الباردة هي من ألذ الحلويات، فهي من الحلويات سهلة وسريعة في التحضير، ويتم تقديمها في المناسبات وأعياد الميلاد، لطعمها الشهي واللذيذ والذي لا يقاوم، وتناسب فصل الصيف كونها باردة كما أنها من الكيكات الخفيفة والسريعة في الهضم، ويحبها الكبار والصغار خاصةً لاحتوائها على البسكويت والشوكولاتة والجبن الكيري التي يعشقها الأطفال.

طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة

نقدم لكِ سيدتي خطوة بخطوة طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة بخطوات سهلة وبسيطة، وكيكة البسكويت تتكون من طبقتين يتم تحضير كل طبقة على حدا، وهي كالآتي: –

المقادير المطلوبة للطبقة الأولى:

2 كوب من البسكويت السادة.

1 كوب ونصف سكر أبيض.

4 ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

½ ملعقة كبيرة بكينج بودر.

1 حبة من البيض.

المقادير المطلوبة للطبقة الثانية:

1 علبة حليب مكثف.

1 علبة من القشطة.

8 قطع من الجبن الكيري.

6 ملعقة صغيرة صوص شوكولاتة.

طريقة تحضير كيكة البسكويت