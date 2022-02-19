طريقة تحضر كيكة البرتقال اللذيذة بخطوات سهلة و مكونات موجوده فى بيتك

يمكنكم عمل كيكة البرتقال بكل سهولة في الخلاط في خمس دقائق فقط هشة وخفيفة للغاية كما يمكنكم تحضيرها من أجل تقديمها في وجبة الإفطار مع كوب من الشاي أو كوب من الحليب الساخن كما تعتبر من أنواع الكيك التي يفضلها العديد من الكبار والصغار وذلك لأنها تحتوي على العديد من الفوائد المختلفة والعديد من الفتيامنيات مثل فيتامين سي الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة كما يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية تابعوا معانا.

المقادير المطلوبة لتحضير كيكة البرتقال

يمكنكم عملها بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

2 كوب من الدقيق.

¼ كوب نشا.

كوب زيت نباتي.

كوب عصير برتقال.

¼ كوب من برش برتقال.

كوب سكر ناعم.

ملعقة كبيرة من تانج البرتقال.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة خل أبيض.

رشة قليلة ملح.

4 حبات بيض.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

طريقة تحضير كيكة البرتقال بكل سهولة

يمكنكم تحضيرها بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: