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عمر شويل - جدة طريقة تحضر كيكة البرتقال اللذيذة بخطوات سهلة و مكونات موجوده فى بيتك - ثقفني
يمكنكم عمل كيكة البرتقال بكل سهولة في الخلاط في خمس دقائق فقط هشة وخفيفة للغاية كما يمكنكم تحضيرها من أجل تقديمها في وجبة الإفطار مع كوب من الشاي أو كوب من الحليب الساخن كما تعتبر من أنواع الكيك التي يفضلها العديد من الكبار والصغار وذلك لأنها تحتوي على العديد من الفوائد المختلفة والعديد من الفتيامنيات مثل فيتامين سي الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة كما يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية تابعوا معانا.
المقادير المطلوبة لتحضير كيكة البرتقال
يمكنكم عملها بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:
- 2 كوب من الدقيق.
- ¼ كوب نشا.
- كوب زيت نباتي.
- كوب عصير برتقال.
- ¼ كوب من برش برتقال.
- كوب سكر ناعم.
- ملعقة كبيرة من تانج البرتقال.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة صغيرة خل أبيض.
- رشة قليلة ملح.
- 4 حبات بيض.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
طريقة تحضير كيكة البرتقال بكل سهولة
يمكنكم تحضيرها بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:
- يتم دهن قالب كيك بالزيت ونضع فيه قليل من الدقيق ثم يجب عليكم تجهيز حرارة الفرن على ١٨٠ درجة مئوية.
- ثم يجب عليكم خلط مقدار من النشا مع الدقيق والبيكنج بودر ايضا من خلال المضرب الكهربائي لمدة دقيقتين على درجة حرارة خفيفة للغاية.
- في وعاء أخر يتم وضع البيض والخل والفانيليا والسكر كما يجب عليكم التقليب بشكل مستمر لمدة خمس دقائق بواسطة المضرب الكهربائي.
- ثم يجب عليكم وضع ملعقة من التانج وكوب من العصير البرتقال يتم إضافتها لخليط البيض ويتم وضع الزيت عليها ويتم رش البرتقال ثم يجب عليكم خلط جميع المكونات لمدة دقيقتين.
- ثم يتم إضافة جميع المكونات السائلة إلى المكونات الجافة ويتم التقليب جيدا حتى تتجانس ثم يتم وضع هذا الخليط في قالب الكيك ويتم تجهيز الكيكة في الفرن لمدة ساعة إلا ربع.
- ثم يتم تقديمها بعد ذلك وبالهنا والشفا.
- في خمس دقائق فقط ، يمكنك بسهولة صنع كعكة برتقالية في خلاط خفيف للغاية ومتفتت بحيث يمكنك تحضيرها لتناول الإفطار مع كوب من الشاي أو كوب من الحليب الدافئ. فوائد متنوعة وفيتامينات متعددة مثل فيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة ، يمكنك القيام به بسهولة في المنزل في سلسلة من الخطوات البسيطة للغاية ، تابعنا.
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