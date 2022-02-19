أحلي طاجن مكرونة بالفراخ والخضار بخطوات بسيطة و سهلة و الطعم رائع

توجد العديد من أنواع المكرونة التى يحبها الجميع ومنتشرة حول العالم مثل المكرونة بالخصوص سواء الأبيض أو الأحمر أو مع غيرها من أنواع السى فود وتختلف أنواع المكرونات فمنها الطويل والقصير والقواقع والقلم والاسباجيتي وغيرها وكل أنواعها محببة ولذيذة وشهية وسريعة التحضير وخفيفة على المعدة ويمكن تناولها كوجبة خفيفة مساءا.

مكونات طاجن المكرونة بالفراخ والخضار

قطع دجاج مقطعة مكعبات صغيرة.

مكرونة النوع المفضل .

الجبن اى نوع مفضل سيدر أو موزيلا.

ملح نصف ملعقة صغيرة.

فلفل أسود مطحون ربع ملعقة صغيرة.

اتنين ملعقة كبيرة من الزيت.

ورق لورا ثلاثة أوراق.

ملعقة صغيرة السبع بهارات.

الماء كوب واحد.

الدقيق ملعقة كبيرة.

الخضار النوع المفضل لديك جزر،بسلة،باذنجان بطاطس،فلفل رومي أو فاصولياء.

كيفية تحضير طاجن المكرونة بالخضار والفراخ