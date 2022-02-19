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عمر شويل - جدة أحلي طاجن مكرونة بالفراخ والخضار بخطوات بسيطة و سهلة و الطعم رائع - ثقفني
توجد العديد من أنواع المكرونة التى يحبها الجميع ومنتشرة حول العالم مثل المكرونة بالخصوص سواء الأبيض أو الأحمر أو مع غيرها من أنواع السى فود وتختلف أنواع المكرونات فمنها الطويل والقصير والقواقع والقلم والاسباجيتي وغيرها وكل أنواعها محببة ولذيذة وشهية وسريعة التحضير وخفيفة على المعدة ويمكن تناولها كوجبة خفيفة مساءا.
مكونات طاجن المكرونة بالفراخ والخضار
- قطع دجاج مقطعة مكعبات صغيرة.
- مكرونة النوع المفضل .
- الجبن اى نوع مفضل سيدر أو موزيلا.
- ملح نصف ملعقة صغيرة.
- فلفل أسود مطحون ربع ملعقة صغيرة.
- اتنين ملعقة كبيرة من الزيت.
- ورق لورا ثلاثة أوراق.
- ملعقة صغيرة السبع بهارات.
- الماء كوب واحد.
- الدقيق ملعقة كبيرة.
- الخضار النوع المفضل لديك جزر،بسلة،باذنجان بطاطس،فلفل رومي أو فاصولياء.
كيفية تحضير طاجن المكرونة بالخضار والفراخ
- حيث أنه في البداية يوضع بعض الماء فى إناء عميق ويسلق مع إضافة الزيت والملح وعند النضج توضع فى طاجن بيركس.
- كما أنه لا بد أن توضع كمية من الزيت فى وعاء وعندما يسخن تضاف له قطع الدجاج وتقلب حتى تحمر قليلا من الجوانب ثم يضاف إليها التوابل الملح والفلفل والبهارات وورق اللورا.
- تضاف كمية الخضار على خليط الدجاج ويقلبوا معا .
- ومن ضمن الخطوات الهامة هي تحتاج أن يوضع الدقيق والماء معا يذوبوا ثم يضاف الخضار والفراخ حتى يصبح ذو قوام سميك نسبيا.
- كما أنه لا بد لا توضع الفراخ والخضار مع الصوص الابيض الى المكرونة فى الصينية وتهز الصينية يمينا و يسارا حتى يتساوى السطح.
- والخطوة التالية هي أن تدخل الفرن لمدة 15 دقيقة تقريبا حتى تنضج المكونات وتتماسك تخرج الصينية من الفرن وتقدم ساخنة إلى جانب العديد من الأطعمة مثل الصلصات المختلفة والبطاطس المقلية المقرمشة وبالهنا والشفا.
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