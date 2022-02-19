طريقة تحضير المكرونة البشاميل بلمسات هتخليكي تاكلي صوابعك وراها

تعتبر المكرونة بالبشاميل من الأكلات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص فهي تعتبر من الأكلات التي يقبل عليها العديد من الأشخاص كما تعتبر أيضا من أشهر الأكلات في جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة في جمهورية مصر العربية كما ترغب جميع ربات البيوت دائما من تحضيرها في المنزل فهي من الوصفات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية للغاية بالإضافة إلى أن جميع المكونات الخاصة بها متوفرة في كل منزل، تابعوا معانا طريقة التحضير.

مقادير المكرونة بالبشاميل

يمكنكم تحضير المكرونة بالبشاميل بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

مكرونة على حسب الكمية المرغوبة.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

نصف كوب زيت نباتي.

حبة بصلة كبيرة الحجم.

كوب من اللبن الحليب.

مكعب من المرقة.

جبنة مبشورة على حسب الكمية والرغبة.

ملح وفلفل أسود.

بيضة.

كريمة لباني.

طريقة تحضير المكرونة البشاميل

من الوصفات التي يمكنكم تحضيرها بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:

في البداية يجب عليكم إحضار مقلاة كبيرة ونقوم بوضع البصل فيها ويتم التقليب حتى يصل إلى اللون الذهبي.

ثم يتم بعد ذلك إضافة اللحمة المفرومة ويتم تتبيلها بشكل جيد مع التقليب باستمرار.

ثم يتم إحضار صينية ونضع بها جزء من المكرونة ثم يجب أن يتم وضع البشاميل واللحمة والجبن أيضا المبشور ثم يتم إضافة طبقة أخرى أيضاً من المكرونة البشاميل.

ثم يتم ادخلها إلى الفرن على نار متوسطة ويجب أن يتم تركها لمدة نصف ساعة حتى يتم النضج.

مقادير البشاميل

يمكنكم تحضير البشاميل بكل سهولة من خلال المقادير:

ثلاث ملاعق من الدقيق الأبيض المنخول.

4 ملاعق من الزبدة.

نصف كيلو من اللبن الحليب.

نصف ملعقة من جوزة الطيب.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير البشاميل

يمكنكم عمل البشاميل من خلال الخطوات الآتية: