طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق بالخطوات مقرمش و جميل و سهل التحضير

بسكويت العشر دقائق من أنواع المقرمشات التي يقبل على تناولها الكثير من أفراد الأسرة، ويعتبر من الأنواع التي تحضر بطريقة سريعة جدا، وهو من أنواع البسكويت المنتشرة جدا في أنحاء العالم، كما والكثير من الأمهات تسعى لعمله في المنزل، لأنه يعتبر وجبة إفطار سريعة وخفيفة، لذلك نقدم لكم طريقة عمله من خلال مقالنا هذا.

طريقة عمل البسكويت العشر دقائق

من خلال المكونات التالية سوف نحصل على بسكويت لذيذ مقرمش يعشقه الكبار والصغار، وتتمثل مكوناته في الآتي:

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع كوب من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

عدد 2 بيضة.

2 ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب وربع من السكر الناعم.

ملعقتين سكر خشن وثلاث ملاعق زبيب لتزين البسكويت.

طريقة التحضير

من خلال هذه الخطوات سوف نقدم لكم عمل البسكويت العشر دقائق بسرعة رهيبة؛ حيث أنه من الأنواع التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص، ويتم عمله من خلال ما يلي: