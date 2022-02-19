ازاي تضيفي الايلاينر النيود لروتين مكياجك

من اشهر اتجاهات المكياج الموضة هي مكياج النو ميكب ، اللي بيعتمد على اللوك الطبيعي واستخدام اقل قدر من المكياج ، معظمها بيكون بدرجات الوان محايدة ، مع التركيز بشكل اكبر على بشرة نضرة ومتوهجة ، ولحسن الحظ ان الاشخاص اللي بيحبوا الستايل ده من المكياج ، موجود عشانهم دلوقتي ايلاينير نيود ، وده هيسهل عليكي الحصول على عيون طبيعية مع المكياج النيود بدل استخدام الايلاينر الاسود او باي لون تاني ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك طريقة استخدام الايلاينر النيود ، وازاي تضيفيه لروتين مكياجك.

طريقة استخدام الايلاينر النيود:

لو لسه بتعتمدي على الايلاينر الاسود بس ، بنقولك جيه الوقت انك تغيري وتستخدمي بداله النيود ، الايلاينر النيود يعتبر وسيلة فعالة جدا لاضاءة العين وتوسيعها.

لو عينيكي تعبانة او مرهقة بعد يوم طويل استخدمي الايلاينر النيود او الابيض على خط الماء على الجفن ، الحيلة دي هتخفي التعب بشكل فوري ، ومش مطلوب انك تبقي محترفة ، او متخصصة مكياج عشان تضيفي حيلة التجميل دي لروتين مكياجك.

الاستخدامات المختلفة للايلاينر النيود:

1- ابراز العين:

بنفس الطريقة اللي بتبرزي بيها عضم الخدين ، تقدري كمان تبرزي عينيكي وتخليل شكلهم احلى باستخدام الايلاينر النيود ، خطي خط رفيع من الايلاينر النيود على خط الماء على الجفن اللي تحت.

2- توسيع العين:

الايلاينر النيود ممكن انه يساعد انه يبين عينيكي شكلها اكبر ، حطي الايلاينر النيود على الزوايا الداخلية للعين ، وعشان تحصلي على لمسة نهائية ناعمة ، ادمجي الايلاينر النيود لبره بالراحة باستخدام قطعة قطن.

3- اظهار العين:

لو جفونك مش باينة او عينيكي عميقة ، الايلاينر النيود هيساعدك على اظهار العين اكتر ، كل اللي هتعمليه ارسمي وسط الجفون بالايلاينر النيود عشان تخلقي بعد على العين ، لما يكون نص الجفون افتح من الجوانب ، ده هيدي للعيون شكل مستدير وهيظهرها اكتر.

4- تحديد شكل الحواجب:

من الطرق الفعالة لتحديد شكل الحواجب واظهارها بشكل مثالي هي استخدام الايلاينر النيود ، ببساطة ارسمي بالايلاينر على طول خط الحواجب من بره عشان تنحتيهم وتديهم شكل مثالي ، ومفتاح الحيلة دي ان حواجبك تبقى متحددة كلها بالايلاينر ، وبعدها امزجيه بصوابعك او بقطعة قطن للتخلص من اي خطوط واضحة.

5- تسليط الضوء على الوش واستخدامه كهايلايتر:

تقدري تستخدمي الايلاينر النيود كبديل للهايلايتر ، ارسمي بالبرونزر على الوش على شكل رقم “3” بحيث الخطوط تكون ممتدة اسفل الجبهة لعضم الخدين واخيرا لعضمة الفك ، بعدها ارسمي بالايلاينر النيود فوق عضم الخدين, بين الحاجبين, تحت الانف, وفي منتصف الدقن ، وادمجيهم مع بعض كويس على البشرة.

6- لشفايف ممتلئة:

افضل طريقة لابراز شكل الشفايف واضافة مظهر ممتليء عليها ، هي ابراز قوس كيوبيد ، اللي بيكون عبارة عن الانخفاض البسيط الموجود فوق شفتك العلوية ، ارسمي بالايلاينر النيود على الجزء العلوي من قوس كيوبيد ، وامزجيه بصوابعك لبره.

7- استخدامه كبديل للكونسيلر لاخفاء العيوب:

لو مش متوفر عندك كونسيلر او مصحح بشرة ، مافيش مشكلة تقدري تستخدمي الايلاينر النيود كبديل ، كل اللي هتعمليه حطي الايلاينر على العيوب وامزجيه بصوابعك.

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