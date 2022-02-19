طريقة تحضير أصابع العجوة المقرمشة بالسمسم فى المنزل لا تفوتك

أصابع العجوة المقرمشة من الذ المخبوزات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص حيث الطعم اللذيذ وتعتبر وجبة غذائية كاملة مع كوب اللبن الدافئ كما أنه يمكنك تزينها بالسمسم والكثير من السيدات يرغبن عمل هذه الأصابع في المنزل لذلك سوف نعرض لكم طريقة عمل الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة وموفرة وليس مستهلكة للوقت ولا للمجهود.

أصابع العجوة المقرمشة

من خلال المكونات التي يتم عرضها يمكنك عمل أصابع العجوة اللذيذة بأقل تكاليف ومكوناته متوفرة في كل منزل، وتتمثل في كلا من:

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من السكر البودرة.

كوب من الزيت.

عدد 2 بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب من النشا.

نصف كوب من الحليب المجفف.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من العجوة الجاهزة.

ربع ملعقة من القرفة.

كوب من السمسم لتزيين الوجه.

2 ملعقة كبيرة من الماء.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية نحصل على أفضل طريقة لصنع أصابع العجوة اللذيذة التي تعتبر وجبة غذائية مغذية لتلاميذ المدارس ووجبة فطور خفيفة، وبذلك يرجى إتباع الخطوات للحصول على نتيجة رائعة: