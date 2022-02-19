نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير أصابع العجوة المقرمشة بالسمسم فى المنزل لا تفوتك في المقال التالي
أصابع العجوة المقرمشة من الذ المخبوزات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص حيث الطعم اللذيذ وتعتبر وجبة غذائية كاملة مع كوب اللبن الدافئ كما أنه يمكنك تزينها بالسمسم والكثير من السيدات يرغبن عمل هذه الأصابع في المنزل لذلك سوف نعرض لكم طريقة عمل الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة وموفرة وليس مستهلكة للوقت ولا للمجهود.
أصابع العجوة المقرمشة
من خلال المكونات التي يتم عرضها يمكنك عمل أصابع العجوة اللذيذة بأقل تكاليف ومكوناته متوفرة في كل منزل، وتتمثل في كلا من:
- 2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب من السكر البودرة.
- كوب من الزيت.
- عدد 2 بيضة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ربع كوب من النشا.
- نصف كوب من الحليب المجفف.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب من العجوة الجاهزة.
- ربع ملعقة من القرفة.
- كوب من السمسم لتزيين الوجه.
- 2 ملعقة كبيرة من الماء.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية نحصل على أفضل طريقة لصنع أصابع العجوة اللذيذة التي تعتبر وجبة غذائية مغذية لتلاميذ المدارس ووجبة فطور خفيفة، وبذلك يرجى إتباع الخطوات للحصول على نتيجة رائعة:
- يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من البيض والسكر والزيت والفانيليا، ويتم خلطهم جيدا بواسطة المضرب الكهربي حتى نحصل على خليط ناعم فاتح اللون.
- نضيف الى الخليط السابق الدقيق والنشا والقرفة واللبن المجفف والبيكنج بودر، ونعجن جميع المكونات حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- ثم نضيف الماء تدريجيا حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة، ونترك العجينة لكي ترتاح.
- نضع العجين على سطح مستوى على شكل مستطيل والعجوة بشكل مستطيل ونضع العجوة داخل العجين.
- ثم يتم دهن الأصابع باللبن الحليب مع رش السمسم.
- يتم إحضار صينية مدهونة سمن ويرص عليها الأصابع وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة، وذلك حتى يصبح لونها ذهبي وتقدم في طبق التقديم.
- أصابع العجوة المقرمشة من أشهى المخبوزات التي يقبل الكثير من الناس تناولها بسبب مذاقها اللذيذ. إنها وجبة كاملة مع كوب من الحليب الساخن. يمكنك أيضًا تزيينها ببذور السمسم. ترغب الكثير من النساء في عمل هذه الأصابع في المنزل ، لذلك سنوضح لك كيفية إعداد الوصفة بطريقة بسيطة وسهلة واقتصادية. إنها مضيعة للوقت وبلا مجهود.
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