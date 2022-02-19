سر التبيلة الخطيرة.. طريقة عمل عجينة البرجر الأصلية بكل أسرارها وتكاتها بطعم أحلي من ماكدونالدز

البرجر أبرز انواع الوجبات السريعة التي يحب الكثير من الناس تناولها خلال هذا المقال سنتحدث عن جميع المكونات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها حتى نحصل على البرجر الذي في المنزل لانه عندما يتم إعداد البركة في المنزل أولًا يكون يحتوي على كمية أكبر من اللحم كما أنه ‏يعطي طعم لذيذ مميز ومختلف ولا يتم استخدام العديد من الدهون والزيوت مع هذا البرجر كما أنه يحتوي على مجموعة من المكونات التي نحتاج إليها خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البرجر في المنزل والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البرجر ويكون لذيذ ومختلف.

مكونات طريقة عمل البرجر في البيت مثل الجاهز

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عندما نقوم بشراء البرجر من المطاعم نلاحظ أنه يحتوي على بعض المكونات الأخرى غير اللحم المفروم الذي خلال هذا المقال سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البرجر في المنزل مثل طعم البرجر الجاهز وفي نفس الوقت يكون صحي اكثر ولذيذ أكثر و المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البرجر هي:

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1\2‬ كيلو من اللحم المفروم يحتوي على 20% من الدهون حتى يكون طعم البرجر لذيذ.‬

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‏‏ ملعقة فلفل أسود

ملعقة ملح

بيضة

زبادي

كيس باكنج بودر

ملعقة دقيق ‏ويتم استخدام الدقيق حتى يكون سبب في تماسك اللحم المفروم ونستطيع إعداد أقراص البرجر

طريقة عمل البرجر في البيت مثل الجاهز

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فيما يلي نتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البرجر مثل البرجر الجاهز التي نحصل عليه من المطاعم:

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نحضر وعاء كبير نظافة جميع مكونات البرجر اللحم المفروم الدقيق والبيض وزبادي والفلفل والملح وجميع المكونات الأخرى بعد ذلك نبدأ في تحريك هذه المكونات باستخدام اليدين حتى نستطيع إعداد أقراص البرجر اللذيذ من خلال هذا العجين.

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‏ نقوم بتشكيل هذه المكونات على شكل أقراص دائرية مثل شكل البرجر المعتاد بعد ذلك يتم استخدام هذه الأقراص في الزيت الساخن حتى نحصل على البرجر اللذيذ.

بعد ذلك يتم إعداد البرجر داخل الخبز الخاص به وأضافة بعض الخضروات الطازجة والجبن السائل

البرجر من أكثر الاكلات التي يمكنك عملها في المنزل وهو اكله لا تحتاج إلي مجهود او تكاليف ولكن نحتاج إلي مكونات اقتصادية موجودة في كل منزل وبمكن عن عجينة البرجر بسهولة وقد أوضحنا أسهل طريقة تساعد في تحضير برجر المطاعم الشهيرة ويصبح مثل الجاهز تماما بدون اي وقت أو تعب أو مجهود تستطيعي عمل ألذ برجر في البيت