نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليه كل يوم.. اللانشون في البيت بدون لحوم أو فراخ بمكونات إقتصادية بطعم أحلي من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل اللانشون البيتي أحلي من الجاهز من أفضل ما يمكن أن يتبع لعمل أفضل نوع من أنواع اللانشون، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أفضل المكونات التي لا بد من استعمالها لتحضير اللانشون، حيث يكون من السهل إعداده من خلال اتباع خطوات بسيطة، ومن خلال ما يلي أهم الخطوات والطريفة الخاصة بالتسوية للانشون بأسهل الطرق، وبالاعتماد على الخطوات القادمة.

طريقة عمل اللانشون البيتي أحلي من الجاهز

من الممكن أن تقومي باتباع طريقة مميزة لعمل أفضل نوع من اللانشون البيتي أفضل من الجاهز، حيث أن تلك الطريقة تجنب ربة المنزل كثرة شراء اللانشون لاستعماله في حشو سندويتشات المدارس، وتعد تلك الطريقة من بين أفضل الطرق البسيطة، والتي لها دور في إنتاج اللانشون البيتي الصحي سهل الإعداد والخالي تماما من أي مواد حافظة، ومن خلال الآتي نقدم لك المكونات المثالية والاقتصادية، والتي تيسر من عمل اللانشون في البيت وفي أقل وقت ممكن تصبح الوصف جاهزة على التناول.

مقادير لعمل اللانشون البيتي

من أهم المكونات المستخدمة لعمل اللانشون ما يلي في النقاط القادمة:

عدد ثلاث بيضات.

توابل مشكلة.

فلفل أسود حبة كاملة.

ثلث قطع من جبن المثلثات.

ربع كوب من الزيت.

ثلاث فصوص من الثوم.

لون أحمر من النوع الصحي الغذائي.

طريقة التحضير للانشون البيتي

من أهم الخطوات لتحضير اللانشون ما يلي:

يتم وضع البيض مع الثوم والجبن والخلط باستعمال الخلاط.

يتم التأكد من تجانس كل المكونات ومن ثم تضاف لمقادير المختلفة مع إضافة لزيت بشكل تدريجي حتى نحصل على القوام المطلوب للانشون.

بعد ذلك يتم وضع كمية اللانشون في الكيس الحراري.

نضع الكيس الحراري بالقدر لملائم وبه الماء المغلي، وتتم التسوية خلال من أربعين إلى نحو خمسة وأربعين دقيقة بعدها نخرج الكيس من القدر.

يتم تبريد اللانشون تماما قبل القيام بتقطيعه، وتعد تلك الطريقة من أهم طرق الإعداد للانشون وأسرعها، ومن الممكن أن يقطع ويحفظ بعلبة محكمة الغلق.

يمكن عمل الإنشون الصحي في البيت بدون لحوم أو فراخ بسهولة وباستخدام طرق عديدة حيث يعتبر اللانشون الصحي من أكثر الاكلات المحببة لدي للكبار والصغار وبسبب شراء اللانشون من الخارج قد يسبب الكثير من الأمراض التي لا تفضلها الأمهات لأطفالهم ولذلك لعمل اللانشون الصحي يكون عن طريق استخدام هذه الطريقة التي قمت بشرحها وهذه يمكنك عملها بسهولة