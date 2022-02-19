ملعقتي السرية ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا

البطاطس المقرمش اللذيذة التي نحصل عليها من خلال المطاعم يتم اعدادها بطرق مختلفة ولكن جميع هذه الطرق تشترك في شيء واحد ‏وهي أنه جميع هذه المطاعم تعتمد بشكل كبير على انه الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تكون البطاطس لذيذة من خلالها هي طريقة استخدام كمية كبيرة من الدهون والزيوت حتى نستطيع الوصول ‏إلى طعم مميز ولذيذ ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها استخدام مكون يساعد على إعطاء البطاطس طعم لذيذ وفي نفس الوقت لا يتم استخدام كمية كبيرة من الزيوت حتى لا تؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تحت البطاطس بدون زيوت وتحدث أيضا عن طريقة البطاطس بدون كمية كبيرة من الزيوت.

مكونات‏ لعمل البطاطس المقرمشة بدون زيت

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فيما يلي نتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها الوصول إلى عمل طريقة بطاطس مقرمشة ‏ولذيذة في نفس الوقت لا تحتوي على الكثير من الدهون أو الكثير من الزيوت وهذه الطريقة هي طريقة استخدام ملعقة من النشا ‏وسنتحدث عن جميع هذه المكونات التي نحتاج إليها خلال هذه الفقرة:

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ثلاث حبات كبيرة من البطاطس متوسطة الحجم.

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‏ ملعقة نشا.

1\2‬ ملعقة من الفلفل الأسود ‬

½ ملعقة من الملح

½ ملعقة من زيت الزيتون

½ ملعقة من الزعتر

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مكون لعمل البطاطس المقرمشة بدون زيت

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلال إعداد البطاطس المقرمش حتى لا تحتاج كمية كبيرة من الزيوت وتكون لذيذة:

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أولا نبدأ في تقطيع البطاطس إلي أجزاء صغيرة ‏بعد ذلك ناخذ قطع البطاطس ‏ونضعها داخل قدر يحتوي على الماء الساخن.

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‏ بعد ذلك نضيف على البطاطس داخل الماء المغلي ملعقة نشا ‏ونضيف الملح أيضا والفلفل الاسود.

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‏ بعد ذلك نخرج البطاطس من الماء المغلي و نضع البطاطس داخل صينية كبيرة حتى نضع البطاطس داخل الفرن حتى تتحول إلى ذهبية.

‏نضيف إلى البطاطس من الأعلى الزعتر وزيت الزيتون ونضعها داخل الفرن حتى تصبح جاهزة.

الحصول على بطاطس مقرمشة مثل المطاعم يمكنك عمل ذلك في المنزل باستخدام وإضافة ملعقان من النشا تساعد في جعل البطاطس مقرمشة ولا تمتص زيت نهائيا وها سر المصانع الذي لا يعرفه أحد فيمكن عمل البطاطس المقرمشة بكل سهولة كنا وضحنا عن طريقة وضع خلطة معينه وجعل طعمها لذيذ وشهي مثل المطاعم يمكن عمل هذه البطاطس بعد اليوم