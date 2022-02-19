مكون عجيب ضعيه على الكفتة المشوية هتضاعف حجمها وهتخليها متماسكة أسرار نجاح كفتة الحاتي

طريقة عمل الكفتة تعد من أهم الوجبات المميزة، والتي من الممكن أن يتم تحضيرها بعدة طرق مختلفة والتي من بينها تلك الطريقة بالخطوات القادمة والتي من خلالها بالإمكان عمل وجبة مميزة من مكون اللحم المفروم المنكه والمتبل ببعض أنواع من التوابل، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أفضل المكونات التي من الممكن أن تساعد في الحصول على اللحم المفروم بطعم أفضل لإنتاج أفضل أنواع من الكفتة، وفيما يلي أهم الخطوات التي تساعد في عمل الكفتة.

طريقة عمل الكفتة في البيت

الكفتة المشوية من أكثر الوجبات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، وترغب ربة المنزل في أن تتعرف على الطريقة التي من خلالها من الممكن أن نقوم بالإعداد السريع للكفتة اعتمادا على مكون اللحم المفروم مع تقوية نكهته باستعمال بعض التوابل المميزة، وفيما يلي نعرض مقادير عمل الكفتة بالتفصيل، من الممكن أن تقوم ربة المنزل بعمل وجبة سريعة من اللحم المفروم المشوي من خلال اتباع خطوات تتوفر فيها المكونات الآتية لعمل الكفتة:

كيلو من اللحم المفروم.

توابل اللحم المفروم.

رشة من جوزة الطيب.

رشة من البابريكا.

ملعقة من الملح.

فلفل أسود ناعم.

ربع ملعقة من مكون البيكينج بودر.

ربع كوب من مكون البقسماط.

بصل مبشور.

بقدونس مفروم.

طريقة تحضير الكفتة المشوية

من الممكن أن تقوم ربة المنزل بالتحضير السريع للكفتة المشوية إذا ما قد توفرت كل المكونات القادمة، والتي تعد من بين أهم المقادير واجبة التوفر لعمل الكفتة، وخطوات التحضير تكون كما يلي:

الخطوة الأولى تكون من خلال اتباع خلط اللحم المفروم مع البصل والبقدونس والتوابل بشكل جيد.

بعد ذلك تضاف بقية المكونات مع الخلط الجيد للحصول على معجون اللحم المفروم.

بدء تشكيل الكفتة بشكل جيد للحصول على أفضل سمك تتم تسويته بسهولة.

لا بد من إجراء خطوة التشميع للكفتة حتى نحصل على الكفتة متماسكة ولا تتفكك أثناء خطوة التسوية على الجريل.

كما أنه من المفضل أن تتم التسوية باستعمال جريل الفحم والتي تعطي الطعم والمذاق الأفضل للكفتة .

أسرار نجاح كفتة الحاتي

من أهم أسرار نجاح كفتة الحاتي أنه يجب إضافة ملعقة كبيرة من البيكنج بودر الي الكفتة حيث أن البيكنج بودر يعمل علي تماسك اللحمه وعدم انكماشها وتعمل علي مضاعفة حجمها، من أهم النصائح التي تعمل علي نجاح كفتة الحاتي هي عدم إضافة الكثير من البصل المبشور الي الكفتة.