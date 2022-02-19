أفضل 5 أكلات تزيد طول الأطفال وتعالج قصر القامة بطريقة طبيعية و مضمونه 100%

هناك الكثير من الأطفال يعانون من مشكلة ‏نقص الوزن الحاد أو نقص الطول الحد وذلك لأن هذا يعود إلى بعض الاسباب الخاصة به التغذية في الطفل يحتاج إلى تغذية سليمة حتى ينمو بشكل صحيح لذلك عندما يعاني الطفل من هذه المشكلة لابد من تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم الطفل حتى يكون في حالة طبيعية ولا يتم التأثير بشكل سلبي على جسم الطفل خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الأطعمة التي يحتاج إليها الطفل حتى ينمو بشكل سليم لأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات التي يحتاج ‏إليها جسم الطفل حتى ينمو.

أفضل خمس أكلات تزيد طول الطفل وتعالج قصر القامة

‏

فيما يلي نتحدث عن بعض الأكلات التي يمكن تناولها حتى تساعد على زيادة طول الطفل وهذه الأكلات هي:

‏

اللفت وهو أحد الاصناف الغنية في الهرمونات التي تساعد على النمو لذلك ينصح بتناول اللفت بكميات كبيرة لانه يحتوي على العديد من اللي في المعادن والفيتامينات التي تحفز هرمونات النمو في الجسم.

‏

‏ يساعد المريض أيضا على زيادة الطول لانه غني بالبروتين ويفضل أن يتم تناول الطفل ‏للبيض يوميا حتى يعمل على زيادة نمو الجسم ويجعل جسم الطفل صحي.

‏

أطعمة أخرى يمكن تناولها للحصول على قامة طويلة

‏

السبانخ أيضا أحد الاصناف التي يمكن تناولها في زيادة طول القامة لأنها غنية بالكالسيوم والحديد ‏لذلك يمكن استخدامها للحصول على العديد من العناصر التي يحتاج إليها الجسم.

‏