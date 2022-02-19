اخلط القرنفل والليمون وضعه ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنها طوال حياتك

يعد القرنفل أحد أبرز الأعشاب التي يتم استخدامها في الطب البديل وذلك لعلاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية التي يعاني منها جسم الإنسان و خلال هذا المقال ‏سنتحدث عن ‏مجموعة من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام القرنفل مع أحد المكونات الفعالة الأخرى وهذه المكونات هي الليمون فعندما يتم ‏استخدام القرنفل والليمون مع فاننا نحصل على العديد من الفوائد التي يحتاج إليها جسم الإنسان ‏وهذه الفوائد سأتحدث عنها خلال هذا المقال ونتتحدث أيضا عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد القرنفل مع الليمون.

‏طريقة إعداد خليت القرنفل مع الليمون

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خليط القرنفل مع الليمون وهذه المكونات هي:

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كوب من الماء المغلي

ثلاث حبات من القرنفل

ثمرة واحدة من الليمون

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خطوات تحضير وصفة الليمون والقرنفل

نضع حبات القرنفل في الماء لمدة يوم كامل بعد ذلك نضيف عصير الليمون إلى هذا الخليط.

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‏ بعد مرور بعض الوقت نقوم بتصفية هذا الخليط من أعوا القرنفل بعد ذلك نضيف له ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

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‏ في الخطوة التالية ‏يتم تناول هذا المشروب يومية للحصول على العديد من الفوائد التي تكون موجودة خلال هذه المكونات.

فوائد خلط القرنفل مع الليمون

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فيما يلي نتحدث عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام خليط القرنفل والليمون معًا وهذه الفوائددهي:

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