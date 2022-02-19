طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة الغرقانة في صوص الشوكولاتة اللذيذ

كيكة الشكولاتة بصوص الشكولاتة تعتبر من أكثر أنواع الكيك التي يوجد عليها إقبال بكثرة، من معظم الأشخاص، خاصة في اعياد الميلاد والمناسبات، ويمكن تحضيرها داخل البيت في وقت لا يتعدى الساعة، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة الشكولاتة بصوص الشكولاتة.

طريقة عمل كيكة الشكولاتة بصوص الشكولاتة

المكونات

٢ كأس كبير من الدقيق.

كأس صغير من السكر.

كوب كبير من اللبن السائل.

١٠٠ جرام من زيت الذرة.

ثلاث حبات من البيض.

نصف ملعقة متوسطة من الفانيلا.

أربع ملاعق صغيرة من الكاكاو.

٢ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة من الملح.

لصوص الشكولاتة

كأس كبير من اللبن السائل.

٥٩ جرام من الكاكاو الخام.

أربع ملاعق صغيرة من الدقيق.

ستون مل من الماء.

ملعقتان صغيرتان من الزبدة.

طريقة التحضير