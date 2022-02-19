هتغيري لون شعرك في البيت باللون الذهبي بمكونات طبيعية موجودة في كل بيت وهتتخلصي من الشيب نهائياً مدي الحياه

صبغ الشعر الأبيض باللون الذهبي، يعتبر وصفة الكركم هي أفضل الوصفات الطبيعية للتخلص من شعر الشيب، كما أنها تعطي للشعر اللون الذهبي التي تحلم به كل امرأة وتقوم بالذهاب لمراكز التجميل لصبغ الشعر، لكن لا حاجة لذلك فالكركم يعطي هذا اللون بل وأفضل من الصبغة التي تحتوي على مواد كيميائية مما تسبب تلف للشعر، يعتبر الكركم من الوصفات الآمنة على الشعر والذي له نتائج فعالة في صبغ الشعر الأبيض.

صبغ الشعر الأبيض باللون الذهبي

وصفة الكركم لصبغ الشعر الأبيض يمكنك الحصول على درجة الشعر الذي ترغبين بها، كما أنه يمكنك علاج مشكلة الشعر الأبيض باستخدامك لوصفة الكركم الطبيعية والغير مكلفة، وبمكونات متوفرة لديكي وآمنة على الشعر.

المكونات

نصف كوب من الماء الفاتر.

4 ملعقة كبيرة من الكركم.

3 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والتطبيق

نقوم بإحضار قدر ونضع به الماء والكركم ونقلبهم جيدًا ثم نرفعهم على نار هادئة حتى يغلي لمدة دقائق. نرفع القدر من على النار ونضيف إليه النشا وزيت الزيتون ونقلب جيدًا حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نترك الخليط حتى يبرد ثم نقوم بتقسيم الشعر ونقوم بفرد الخليط على جذور الشعر إلى الأطراف. نقوم بتغطية الشعر بكيس بلاستيك ويترك لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء الدافئ والشامبو.

صبغة القهوة والكركم للشعر النحاسي

هذه الوصفة تمنح شعرك اللون النحاسي، ويمكن استبدال القهوة بالكاكاو للحصول على شعر الكراميل، وهي كالآتي:

المكونات

نصف كوب من الماء.

ونصف كوب قهوة مغلية.

2 ملعقة كبيرة من الكركم.

2 ملعقة من النشا.

1 ملعقة زيت زيتون.

طريقة التحضير