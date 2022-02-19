إعملي اللازانيا الشهية باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وصحية ولذيذة مثل المطاعم

اللازانيا باللحمة المفرومة من أحلي وأطعم المعجنات التي يحب تناولها جميع الأطفال والكبار والمشهورة في كل أرجاء الوطن العربي وخاصة في مصر، وهي من الأكلات ذات الطعم اللذيذ والشهي والخفيفة وسهلة الهضم والامتصاص، واللازانيا يمكن تناولها في أي وقت من الأوقات علي مدار اليوم، وكما يمكن تناوله في العشاء مع أي مقبلات أخرى مثل البطاطس والسلطة والعديد من الإضافات الأخرى التي ترغبين في تناولها، ومن المعتاد والمعروف أن اللازانيا متعددة الحشوات فمنها حشوة اللحمة المفرومة، ومنها حشوة الفراخ، والجبن، ولكن الأساس في عمل اللازانيا هي العجينة حيث تعتبر عجينة اللازانيا هي التي تعطي الطعم اللذيذ بنسبة كبيرة، لذلك نجد أن عند تناول اللازانيا في المطاعم الخارجية نجد أنها ذات طعم ونكهة رائعة ولذيذ، حيث لم يتوصل أحد لعمل عجينة اللازانيا بالطريقة السليمة، والتي تتوفر في طريقتنا لعملها بحشوة اللحمة المفرومة ذات طعم جميل ومدهش، ولذلك نقدم إليك سيدتي أفضل طريقة عمل ومكونات اللازانيا في المنزل بطعم جديد ومختلف وغير مكلف نهائيا ولا للوقت ولا الجهد.

طريقة عمل اللازانيا ومكوناتها

المكونات

بيضتان اثنان.

كيلو واحد فقط من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير عجينة اللازانيا

في وعاء عميق نقوم بإضافة كيلو من الدقيق ونضيف إليه من ثلاث إلى أربعة أكواب من الماء ونضيف بيضتان وملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونقلب هذه المكونات جيدا ببعضها حتي تحصلين عجينة متماسكة القوام، ونتركها حتي ترتاح.

مكونات حشوة اللحمة المفرومة

نصف كيلو لحمة مفرومة.

حبة واحدة بصل.

نصف كوب زيت.

نصف كوب من عصير الطماطم.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة عمل حشوة اللحمة المفرومة

نحضر طاسة أخرى ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت ونضعها علي النار، ونقوم بإضافة حبة واحدة من البصل المفروم لعمل حشوة اللازانيا ونقلبه علي النار حتي يذبل.

بعد ذبول البصل نضيف إليها نصف كوب من عصير الطماطم وملعقة واحدة صغيرة من الملح، ثم نضيف نصف كيلو من اللحمة المفرومة ونقلب هذه المكونات جيدا على النار ونتركها حتي تنضج هذه اللحمة المفرومة المستخدمة في حشوة اللازانيا.

طريقة تحضير اللازانيا