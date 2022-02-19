فطيرة البطاطس بالجبنة بالمقلاة بطريقة سهلة واقتصادية وصحية وبمذاق روعة

فطيرة البطاطس بالجبنة ، من ألذ وأشهى الفطائر والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، واشتهرت بكثرة في الوطن العربي، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، بالإضافة إلى مذاقها الرائع والمميز الذي لا يوصف، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جداً أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة صفيحة اللحم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطيرة البطاطس بالجبنة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطيرة البطاطس بالجبنة

تتكون فطيرة البطاطس بالجبنة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

950 جم بطاطس مسلوق.

ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية.

فلفل أسود.

4 ملاعق كبيرة من الدقيق.

بيضة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

3 ملاعق كبيرة من البصل الأخضر المفروم ناعم.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

130 جم من الجبنة الشيدر أو الموزاريلا المبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

زيت نباتي.

شرائح بسطرمة.

10 جم من الجبنة البارميزان المبشور.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطيرة البطاطس بالجبنة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: