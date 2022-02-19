على الطريقة المصرية أعملي ورق العنب بخلطة الأرز بطريقة ملفوفة ومظبوطة وطعم لذيذ

هناك الكثير من انواع المحشي المختلفة، وهذه الأنواع تتوقف على نوع الخضار الذي يتم حشوه، وهناك أنواع قد تكون مميزة، ويحبها الناس بشكل كبير، فهو له شكل وطعم مميز عن باقي الانواع، كما أن ورق العنب يمتاز بتعدد فوائدة للجسم وإحتوائها على الألياف المهمة جدًا للمعدة، واليوم سوف نتعرف على طريقة عمل محشي ورق العنب بالحشو اللذيذ المميز وذلك من خلال متابعتكم لنا الآن.

طريقة عمل ورق العنب المحشو بالأرز

ورق العنب أكلة لذيذة، يمكنكم تقديمها في العزائم المختلفة، وفي شهر رمضان الكريم حتى نزين به أي مادئة، وطريقة تحضيره قد تبدو صعبة لبعض الناس ولكن إذا اتبعت الخطوات بشكل محدد سوف تصبح من أبسط الطرق، وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

ربع كيلو من ورق العنب.

نصف كيلو من الأرز الأبيض.

كيلو من الطماطم المعصورة جيدًا.

عدد ثلاثة حبات من البصل مبشور.

حزمة واحدة من الشبت.

حزمة واحدة من الكزبرة الخضراء.

حزمة واحدة من البقدونس.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الكزبرة.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة نعناع جافة

ربع كوب من عصير الليمون.

طريقة التحضير