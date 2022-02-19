بخلطة أرز لذيذة أعملي محشي الكوسة على الطريقة المصرية الأصلية بطعم وريحة رهيبة

محشي الكوسة هو إحدى أنواع المحاشي المعروفة والمنتشرة بشكل كبير في الوطن العربي، وهي من أهم الأكلات المحبوبة جدًا لدى الجميع، ويتم تقديم المحشي في المناسبات المختلفة فهو من الأكلات المميزة، وسوف نتعرف على طريقة عمل محشي الكوسة بدايتًا من خطوات تقوير الكوسة بشكل تفصيلي، إلى حشو الكوسة بخلطة مميزة، ليصبح في النهاية أكلة لذيذة ذات طعم رائع.

طريقة تقوير الكوسة بخطوات بسيطة

المكونات

كيلو من الكوسة.

لتر من المياه.

ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة التحضير

اغسلي الكوسة جيدًا.

قومي بإزالة رأس الكوسة العلوية.

احضري مقوار حاد مناسب من حيث الحجم للكوسة.

ادخلي المقوار من أعلى إلى الداخل في المنتصف.

ابدئي في حفر الكوسا بكل بهدوء حتى لا يحدث أي ثقب في الكوسة.

أخرجي اللب الداخلي من الكوسة، واستمري حتى تحصلي على السمك المناسب.

هكذا يمكنك العمل على كل الكمية الموجودة بنفس الخطوات.

طريقة عمل الكوسا المحشي

بعد الانتهاء من تقوير الكوسة يمكنكم الان القيام بعمل الخلطة والقيام بعمل المحشي بشكل كامل والطريقة كالآتي:

المكونات

نصف كيلو ارز ابيض.

كيلو من الطماطم المعصورة.

بصلتين كبيرة الحجم مقطعة قطع صغيرة.

حزمة من كلًا من الشبت، والبقدونس، والكزبرة.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

رشة كزبرة.

رشة قرفة.

رشة نعناع مجفف.

طريقة التحضير