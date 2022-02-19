نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحشوة القشطة اللذيذة اعملي بلح الشام بالقشطة بمكونات سهلة وسريعة مثل محلات الحلويات في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعتبر البلح الشام من الحلويات الشهيرة في كل البلاد حيث ان اصله عثماني ويعتبر اساسي في كل المناسبات والسهرات ولا يخلوا اي بيت منه وذلك للذة طعمه وسهولة تحضيره ف هو غير مكلف وسريع التحضير ويحبه جميع الأعمار ويمكن ان نقدم في هذا المقال طريقة سهله ومختلفة لعمل البلح الشام.
طريقة عمل بلح الشام بالقشطة اللذيذة
المقادير :
- 1 كوب من الماء.
- 4 بيضات.
- 1 كوب من الدقيق.
- رشة من الملح.
- رشة من السكر.
- 2 ملعقه من الڤانيليا.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ربع كوب من الزيت او ربع كوب من السمنه علي حسب الرغبة.
مقادير الشربات :
- 2 كوب من السكر.
- 2 كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
مكونات حشوة البلح الشام:
- 2 كيلو لبن
- 4 ملعقة نشا
- 4 ملعقة قشطة
- 4 ملعقة سكر
- ملعقة ملح
- ملعقة فانيليا
- ملعقة زبدة
طريقة عمل الحشوة :
نقوم بوضع السكر واللبن والنشا في اناء ونقوم بتقليبهم سويا ثم نضع الخليط على النار حتى يثقل قوامه ثم نرفعه من النار ونتركه حتى يبرد ثم نقوم بااضافة القشطة وباقي المكونات مع التقليب حتى يتجانس الخليط ويترك جانبا.
طريقة تحضير البلح الشام:
نضع 2 كوب من الماء مع 2 كوب من السكر مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون علي النار ونقلبه جيدا ونتركه يغلي جيدا حتي يصبح القوام ثقيلاً ثم نرفعه من علي النار ونتركه حتي يبرد تماما قبل ان نستخدمه علي البلح الشام.
طريقة تحضير البلح الشام بالقشطة :
- نحضر إناء عميق جدا ونضع به الدقيق ثم نضع النشا ونقلبهم جيدا، ثم نضع الزيت علي النار ثم نضع عليه الماء ونضع رشة من الملح ورشة من السكر ونتركه يغلي جيدا علي النار ثم نضع عليهم الدقيق المخلوط مع النشا ونقلبهم جيدا ونستمر بالتقليب حتي تصبح عجينة متماسكة وطريه وهشه ثم نرفع العجينة من علي النار ونتركها تبرد قليلا.
- نضع العجينة في إناء عميق ونضع عليها 4 بيضات ونضع عليها الڤانيليا ونستمر في التقليب جيدا بأستخدام المضرب الكهربائي حتي نحصل علي عجينة البلح الشام الهشه الاصليه.
- نحضر قمع الذي يستخدم في تشكيل الكريم شانتيه أو قمع عادي الذي يستخدم لعجينة البسكوت ونضع به جزء من عجينة البلح الشام ونضغط عليه حتي نحصل علي أصابع صغيرة من عجينة البلح الشام.
- ثم نضع إناء علي النار ونضع بها زيت ونتركه يسخن قليلا ثم نضع عليه أصابع عجينة البلح الشام ونتركه حتي ينتفخ من جميع الجوانب وقلبية جيدا حتي يعطي اللون الذهبي الجميل ثم ارفعيه من علي النار واتركيه في مصفاه حتي يتصفي جيدا من الزيت وبعد ذلك اسقيه بالشربات واتركيه حتي يتصفي جيدا ثم قومي بتشقيقة بالسكين في منتصفه وضعي خليط القشطة به ، ثم قدميه واستمتعي بطعمه الشهي اللذيذ المقرمش وهذة الطريقه سوف تنال إعجاب جميع الاشخاص وبالهناء والشفاء.