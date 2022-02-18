معجزة ملعقة الخميرة لتفتيح وتبييض اليدين وإزالة القشور والبقع السوداء في دقائق معدودة

تبحث معظم السيدات والفتيات عن وصفة طبيعية تساعد على تبييض اليدين من أول إستعمال لذلك تلجأ إلى إستخدام الكثير من الوصفات الطبيعية ولكن توجد أحيانا وصفة من ضمن الوصفات لا تناسب بشرة اليدين فبعد إستخدامها قد يحدث إلتهابات بالجلد، ولكن في هذا المقال يمكننا أن نقدم إليكي الوصفة السحرية والجبارة والتي يمكن من خلال أن يتم تبييض اليدين بشكل سريع ومن أول مرة وبدون ترك أي آثار سلبية على بشرة الإيد، ومن أقوى هذه الوصفات هي وصفة الخميرة الفورية أو الخميرة البودرة فقد يوجد نوعان من الخميرة فمنها الفورية ومنها البيرة فالنوع الذي يكون له نتيجة فعالة وقوية هي إستخدام الخميرة الفورية، وذلك من خلال مزحها مع عدد آخر من المكونات أو المواد الطبيعية التي تكون متوافرة في كل مطبخ لذلك هذه الوصفة لا تكون مكلفة، ويمكن أن يتم تجهيزها في وقت سريع جدا ويمكننا أن نستخدم وصفة الخميرة الفورية لتبييض الوجه أو لتبييض بشرة الجسم بما فيها المناطق الحساسة، ومن الممكن أيضا أن نستخدمها في علاج مشاكل عديدة متعلقة بالشعر فنتيجة هذه الوصفة تظهر في من أول يوم ولكي نحافظ على بشرة اليدين لابد من الإنتظام عليها، ومن الضروري أن نقوم بوضع كريم مرطب مناسب على الإيد بعد إستعمال هذه الوصفة أو ممكن أن نستخدم الفازلين.

مكونات وصفة الخميرة لتبييض اليدين

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الخل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة الخميرة لتبييض اليدين