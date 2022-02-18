نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطعم لذيذ وطريقة جديدة اعملي الكنافة بالمهلبية طرية من جوه ومقرمشة من بره لكي ولعائلتك في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعتبر الكنافة بالمهلبية هي أساس كل المناسبات وكل السهرات الرمضانية وذلك بسبب تمييزها بطعمها اللذيذ ، وتعتبر الكنافة بالمهلبية من اكثر الحلويات المشهورة والشهية ويحبها صغار وكبار، وتعتبر الكنافة بالمهلبية مشهورة جدا في بلاد الشام وبرغم سهولتها يصعب عند بعض الأشخاص عملها ويمكن ان نعرف طريقه سهلة لها من هذا المقال.
طريقة سهلة لعمل الكنافة بالمهلبية
المقادير:
مكونات الشربات:
– كوبان من الماء.
– كوبان من السكر.
– ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
مكونات الكنافة :
– كيلو كنافة.
– نصف كوب من السمن البلدي او الزبدة السايحة علي حسب الرغبة.
– ربع كوب من السكر البودر.
مكونات المهلبية :
– كيلو لبن.
– أربعة ملاعق كبيرة من النشا.
– 2 علبة قشطة.
– اربعة ملاعق كبيرة من السكر.
طريقة عمل الشربات :
نضع كوب من السكر وكوب من الماء وملعقة كبيرة من الليمون علي النار حتي يثقل ويصل الي القوام المناسب ثم نرفعها من النار.
طريقة عمل الكنافة :
نحضر وعاء عميق ونضع به الكنافة ثم نقطع الكنافه جيدا لقطع صغيرة ونضع عليها السمن البلدى أو الزبدة علي حسب الرغبة ونخلطها جيدا في الكنافه ثم نضيف عليها السكر البودرة ونخلطها جيدا.
طريقه تحضير الكنافة بالمهلبية
- نحضر وعاء عميق ونضع فيه كيلو من اللبن وأربعة معالق من النشا وأربعة معالق من السكر ونقلبها جيدا علي البارد ثم نرفعها علي النار ونستمر في التقليب حتي يثقل الخليط ويعطي القوام المناسب ثم نضع عليه القشطة ونقلبها جيدا.
- ثم نحضر صينية الفرن وندهنها بالسمنة جيدا ثم نضع طبقة من الكنافة ثم نضيف علي الوش ملعقه من السمن البلدي ونضغط عليها جيدا
- ثم نضيف طبقه من خليط المهلبية ونوزعها جيدا ونضع طبقه اخرى من الكنافة ونضيف علي الوش ملعقه اخري من السمن البلدي.
- ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 درجه مئويه لمدة نصف ساعه الي ساعه ثم نخرجها ونضع عليها الشربات حسب الرغبة ثم نتركها حتي تبرد.
- ثم نقدم الكنافة باردة وهذه الطريقه سوف تنال إعجاب جميع الاشخاص لانها اسهل واسرع طريقه ولا تأخذ وقت او مجهود مقابل طعمها الشهي واللذيذ ولانها ايضا لا يمكن الاستغناء عنها في اي سهرة رمضانية او في اي منزل ولا يمكن الاستغناء عنها في اي مناسبة لانها تعتبر الطبق الرئيسي للحلويات لانها مشهورة جدا حيث تتعدد طرق عملها وحشوها حيث يوجد كنافة بالقشطه والمكسرات ايضا.