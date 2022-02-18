هتبقي ملكة جمال.. معجزة كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتبيض البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا

هناك بعض المكونات التي يمكن أن تساعد على إعطاء البشرة ملمس وردي وجميل ‏كما أنه انتشر في الفترة الاخيرة عملية نفخ الشفايف الخدود التي تعطي مظهر كبير للوجه والفتيات تحب هذا المظهر كثيرا وحاول الوصول إليها ويمكن الحصول على هذا المظهر باستخدام بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على نفخ الخدود و الشفايف وتجعل لها منظر جميل ورائع ‏والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه الخليط ‏وخلال هذا المقال سنتحدث عن طريقها يتم من خلال ها الوصول إلى نتيجة فعاله تساعد على نفخ خدود وشفاه كيف تعطي لها شكل جميل ولون احمر وذلك باستخدام مسحوق الخميرة الذي يتم استخدامه في إعداد المخبوزات.

مكونات كريم الخميرة لنفخ الخدود والشفايف

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تستخدم الخميرة في توريد الخدود والشفايف وجعل لها منظر جميل ومختلف ‏من خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كريم الخميرة الذي يساعد على توليد الخدود والشفايف ‏وهذه المكونات التي نحتاج إليها هي:

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ملعقة كبيرة من الزبادي

ملعقة كبيرة من الخميرة

ملعقة كبيرة من الليمون

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

كريم الخميرة لنفخ الخدود والشفايف

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خليط كريم الخدود والشفايف ‏وهذه الخطوات هي:

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