نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب٢ كوب دقيق أعملي كيك الفانيليا اليومي الهش الخفيف بمكونات غير مكلفة وبطعم لذيذ ورائع في المقال التالي
من أشهر أنواع الحلويات على مستوى دول العالم بأكملها هو الكيك حيث أن الكيك بجميع أنواعه المختلفة يتميز بمذاق لذيذ ورائع ورائحة شهية وجذابة فهو من الحلويات المحببة لدي الكثير من الأطفال والكبار أيضا، فجميع الناس يرغبون تناولها في أي وقت ومن أحلى وأجمل أنواع الكيك هي كيكة الفانيليا فهي تكون كيكة هشة جدا، ويمكن أن نقوم بتجهيزها في خلال عشر دقائق فقط ومكوناتها موجودة في كل بيت وتكون إقتصادية وغير مكلفة وغير ذلك أنها مغذية جدا لصغار السن، نظرا لإحتوائها على العديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والبروتينات وغيرها نتيجة للمقادير التي تحتوي عليها.
مكونات كيكة الفانيليا
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- رشة من الملح.
- كوب واحد كبير من السكر.
- ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.
- نصف كوب كبير من الزيت النباتي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- ثلاث بيضات.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
طريقة عمل كيكة الفانيليا
- في البداية لابد من تشغيل الفرن حتى تكون ساخنة عند وضع الكيك بها فيتم تشغيلها على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نحضر طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض بشرط أن يكون منخول ونضيف إليه رشة من الملح.
- ثم نضع ملعقتان صغيرتان من البيكينج بودر ونقوم بتقليب كل المكونات الجافة مع بعض وبعد ذلك قومي بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به ثلاث بيضات وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر أو ممكن أن نستبدلها بالفانيليا السائلة.
- ويتم وضع كوب واحد كبير من الحليب السائل وقومي بإضافة كوب واحد كبير من السكر ونضع نصف كوب كبير من الزيت النباتي ونقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- وبعد ذلك نقوم بتشغيل الخلاط الكهربائى ونستمر في خلط المكونات لمدة خمس دقائق أو أكثر حتى يتم ذوبان السكر ولكي نحصل على خليط لونه فاتح وقوامه كريمي وهش.
- ثم نقوم بوضع خليط البيض إلى خليط الدقيق ويتم عجنهم ونحضر قالب ويتم دهنه بالزبدة ورشة من الدقيق ونضع خليط الكيك في القالب ويتم إدخاله في الفرن ونتركها حتى تكون الكيكة لونها ذهبي.
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