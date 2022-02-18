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عمر شويل - جدة إزالة آثار الحبوب السوداء من الجسم واسباب ظهورها٬تعاني بعض النساء من ظهور البثور السوداء على الوجه والجسم ، ويمكن أن تؤدي إلى التهابات الجلد إذا لم يتم علاجها وتترك آثاراً تؤثر على جمال البشرة بمرور الوقت ، وبالتالي لا يمكن القضاء على هذه المشكلة دون مساعدة طبية ، و لإيجاد علاج فعال ، من الضروري أولاً معرفة سبب ظهور البثور السوداء ، وخلال هذا المقال سنتعرف على الأسباب والطرق الطبية والطبيعية لإزالة آثار البثور السوداء من الجسم.

الحبوب السوداء في الوجه والجسم

هناك العديد من العوامل التي تسبب ظهور البثور السوداء على الوجه والجسم ، ومن أكثر الأسباب شيوعًا التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة ، ويمكن أن تؤثر البثور السوداء أو البنية على أنواع مختلفة من الجلد ، ومن خلال معرفة أهمها السبب الذي أدى إلى ظهور هذه المشكلة وطريقة التعامل معها بشكل فعال ، فمن الممكن الحصول على بشرة صافية ونقية وخالية من العيوب والتخلص من البثور السوداء على الوجه والجسم ، وقد تتلاشى بعض البثور السوداء من الجلد على خاصة بهم ، لكن بعض البثور تتطلب علاجًا فعالًا.

أسباب ظهور البثور السوداء على الوجه والجسم

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور البثور السوداء على الوجه والجسم ، ومن خلال ما يلي سنتعرف على أبرز هذه الأسباب:

فرط تصبغ ناتج عن التعرض لأشعة الشمس

يعد التعرض المفرط للشمس سببًا رئيسيًا لزيادة إنتاج الميلانين وبالتالي تظهر البثور سوداء أو بنية الرأس ، وكلما زاد التعرض للشمس ، زاد حدوث البقع الداكنة والبثور السوداء ، وهذه الحالة أيضًا هي يسمى الكلف ، والشوائب والأوساخ المتراكمة على سطح الجلد سبب آخر هو زيادة إنتاج الميلانين وبالتالي زيادة حدوث البثور السوداء على الجسم والوجه.

تعد مشكلة البثور السوداء والتصبغ والبقع الداكنة من المشاكل الجلدية الشائعة التي يمكن تجنبها بوضع واقٍ من الشمس خلال النهار وإعادة وضعه كل ساعتين لحماية البشرة من التصبغ. كما يفضل تجنب التعرض للشمس في فترة ما بعد الظهيرة إن أمكن.

حب الشباب

تعاني الكثيرات من انتشار حب الشباب ، سواء كانت البشرة معرضة لحب الشباب أم لا ، حيث تظهر الحبوب قبل موعد الدورة الشهرية عند جميع النساء ، ورغم أن الحبوب تتلاشى بمرور الوقت إلا أنها غالبًا ما تترك آثارًا وبقعًا سوداء على الجلد. الوجه والجسم وعند ظهور الحبوب على الوجه يفضل عدم لمس الجلد وذلك لتجنب التسبب في ظهور البقع الداكنة.

شيخوخة

قد لا تظهر علامات التقدم في السن لدى جميع النساء في نفس الوقت ، ولكن هذه المشكلة تعتمد على نمط الحياة المتبع والوراثة ، ولكن من أكثر علامات الشيخوخة شيوعًا غير الخطوط الدقيقة مشكلة ظهور البثور السوداء على الجسم. الوجه والعديد من مناطق الجسم ، وذلك بسبب فقدان الجلد لمرونته ويكون أكثر عرضة للبقع الداكنة والخلايا التالفة وظهور البثور السوداء مع تقدم العمر.

تُعرف البقع السوداء والبثور التي تظهر بسبب الشيخوخة بالنمش ، ويوصى باستخدام كريم مضاد للشيخوخة إذا لاحظت علامات الشيخوخة في منتصف العشرينات من عمرك.

إزالة شعر الوجه

آثار إزالة شعر الوجه قد لا يشعر بها الجميع ، لكن استخدام طريقة إزالة شعر الوجه بالنتف ، وإزالة الشعر بالشمع والخيط يؤدي إلى التهاب المسام ، مما يؤدي إلى ظهور البقع الداكنة والحبوب السوداء على الوجه خصوصاً. للأشخاص ذوي البشرة الحساسة ، لذلك يفضل أن تبحث المرأة عن طريقة لإزالة شعر الوجه. شعر الوجه الذي يهيج البشرة ، لأن البثور السوداء الناتجة عن إزالة شعر الوجه تحتاج إلى وقت طويل حتى تتلاشى وتلتئم البشرة تمامًا.

إزالة آثار الحبوب السوداء من الجسم

يكمن الحصول على بشرة نقية ومتوهجة في المكونات الطبيعية الموجودة في المطبخ ، حيث يعتمد سر جمال البشرة على الأطعمة التي يتم تناولها. والتي يمكن أن تتخلص من آثار البثور السوداء من الجسم بشكل طبيعي وتعطي البشرة إشراقة ونضارة ، وفيما يلي سنتعرف على الطرق الفعالة لإزالة آثار البثور السوداء من الجسم:

وصفة الليمون والعسل لازالة آثار الحبوب السوداء من الجسم

يساعد شرب كوب من عصير الليمون الطازج الممزوج بالماء وملعقة صغيرة من العسل على طرد السموم من الجسم بشكل طبيعي ، كما أن وجود مضادات الأكسدة وفيتامين سي يساعد في تعزيز تكوين الكولاجين في الجلد بشكل طبيعي.

يساعد الاستهلاك والتطبيق اليومي لهذا الخليط في إعطاء البشرة توهجًا طبيعيًا ويساعد في إزالة البقع الداكنة وآثار البثور السوداء. يعمل وجود مضادات الأكسدة الغنية في العسل وحمض الستريك في الليمون كعامل مبيض ويساعد في إزالة آثار البثور السوداء والبقع الداكنة وتصبغ الجلد.

وصفة عصير الصبار لإزالة آثار البثور السوداء من الجسم و عصير الصبار بالإضافة إلى جل الصبار المستخرج من أوراق نبات الصبار غني بشكل طبيعي بفيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج وفيتامين هـ ،