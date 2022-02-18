نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى ماسك لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم والتخلص من كافة مشاكل البشرة في ٥ أيام فقط – جربي ولن تندمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم من أكثر المواضيع التي تبحث عنها النساء والفتيات على الأنترنت، وخاصة تفتيح الأماكن الحساسة وتوحيد لون البشرة فكل النساء تهتم وتبحث عن الوصفات الطبيعية لحل هذه المشاكل لأن هذه المشاكل تسبب الإحراج وخاصة للفتيات المقبلات على الزواج، لذلك سنتحدث في هذا المقال أهم الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح الأماكن الداكنة دون أن تسبب آثار جانبية كيف تهيج البشرة والحساسية.

ماسك اللبان الذكر لتوحيد لون البشرة

يوجد كثيرا مننا يسمعون بلبان الذكر ولكن قليل من رأوه أو حاولوا استخدامه في الوصفات الطبيعية، فكلنا سمعنا عن فوائده عند غليه على النار وتناوله لعلاج الكحة والربو ولكن سنتحدث اليوم عن فوائد لبان الذكر للبشرة، فيتم تصنيع لبان الذكر من مادة صمغية يتم استخراجها من شجرة معينة، ويتم استعماله في الهند ضمن العديد من الوصفات وفي العديد من الأشكال فيمكن استنشاق الزيت الذي يستخلص منه أو مضغة في صورة صلبة، وتتضمن فوائده للبشرة كالآتي:

يعمل على معالجة الاسمرار الناتج من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، ويقوم بتقشير خلايا الجلد الميتة، ويعمل على تخفيف التورم والالتهابات .

ماسك لبان الذكر والنشا

وصفتنا اليوم وصفة سحرية ذات مفعول فوري للتخلص تماما من كافة مشاكل البشرة المختلفة، وأيضا يساعدك ماسك اللبان ألذكر والنشا على التخلص من كل آثار ألاسمرار التي تتركها الشمس على وجهك، فضلا عن فوائده في تفتيح وتوحيد لون البشرة، ويستخدم ماسك لبان الذكر لجميع أنواع البشرة، فمن خلاله سوف تحصلين على بشرة بيضاء مثالية خالية من المشاكل وخاصة تجاعيد الوجه وتوحيد لون البشرة، المكونات: ملعقة كبيرة نشا ، ملعقة كبيرة من مسحوق لبان الذكر ، قليل من الماء،

طريقة التحضير والاستخدام: قومي بإذابة لبان الذكر في وعاء بكمية مناسبة من الماء ثم ضعي الخليط على النار وأضيفي إليه النشا وقلبي المزيج جيدا حتى تحصلي على قوام متماسك، اتركي المزيج يبرد تماما ثم ضعيه على المناطق الداكنة في جسمك أو وجهك لمدة ٣٠ دقيقة ثم قومي بشطفه بالماء البارد.