تنعيم الشعر في 7 أيام طبيعيا أسرع حل لخشونة الشعر وتنعيمه من الجذور

الكثير من النساء يعانون من مشكلة خشونة الشعر التي تحدث بسبب العديد من المشكلات ومنها الحرارة والشمس والتلوث والأتربة، واستخدام مجففات الشعر وغيرها، وهنا سوف نقدم لك وصفات طبيعية تعمل على تنعيم الشعر ويصبح شعرك ناعم ولامعا، بعيدا عن الوصفات الكيميائية التي تضر الشعر أكثر ما تنفعه، وتغذي جذوره وبصيلاته وحتى الأطراف والاهتمام بفروة الرأس كمان نهتم بالشعر نفسه حيث أن الفروة هي أساس ظهور شعر سليم وصحي.

تنعيم الشعر بالافوكادو

عند تعرض الشعر للتلف والجفاف من الأفضل استخدام الأفوكادو لعمل ماسك الشعر لأنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات والدهون التي تساعد على ترطيب الشعر ويمده بالبروتين، ويساعده على نمو شعر جديد، ويعطي أسرع حل الخشونة لما فيه من معادن هامة لنمو الشعر، يمكن استخدام ثمرة واحدة من الأفوكادو مع القليل من زيت الجوجوبا وبيضة وملعقة من الحليب، ونقوم بخلط كل هذه المكونات جيدا حتى تصير كالكريم، وبعد ذلك يوضع على الشعر ويترك مدة معينة للحصول على جميع الفيتامينات والمعادن والعناصر الموجودة في الماسك ثم يغسل جيدا بالماء الدافئ.

علاج خشونة الشعر بالموز

عند عمل أي ماسك للشعر فإننا نستخدم مواد طبيعية ذات الفائدة العالية التي تستخدم في معالجة مشكلات الشعر، وهنا سوف نستخدم الموز الذي يفيد في ترطيب جميع أجزاء الشعر و أنواعه، وسوف نهرسه مع العسل لما لهم تأثير فعال على تنعيم وترطيب الشعر، في وقت قصير، نحضر حبة من الموز مع ملعقة من العسل الأبيض مع زيت اللوز، حتى نحصل على خليط ناعم ونضعه على الشعر ونتركه لمدة 30 دقيقة، وبعدها يغسل بالماء الفاتر واستمتعي سيدتي بشعر رطب ولامع وناعم.

نطبق هذا الماسك وباقي الوصفات الطبيعية لتكون حماية للشعر من أي مشكلة وفي نفس الوقت يعالج الشعر التآلف والمتقصف ويعطيه كل العناصر اللازمة لصحته وتقويته من الجذور حتى الأطراف، الشعر من أجزاء الجسم التي تحتاج إلى نظافة وعناية دائمة واهتمام يومي حتى لا يتأثر بالعوامل البيئية، وعلى كل سيدة الاهتمام والعناية به وترطبه للتخلص من الخشونة وتقصفه، وتساعد على تحفيز ونمو الشعر بطرق آمنة غير مضرة.