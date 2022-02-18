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عمر شويل - جدة طريقة تحضير البسكويت الروسي بطعم رائع لا يقاوم مع الشاي، نشارك معكم اليوم وصفة جديدة لتحضير بسكويت اقتصادي بقوام مميز وطعم جميل جداً وهو بسكويت البريانيكي الروسي، وهو بسكويت سهل التحضير ومكوناته اقتصادية ولا يحتاج إلى زيوت أو زبدة لتجهيزه. بريانيكي بسكويت الشاي الروسي يعتبر واحد من أشهر أنواع البسكويت شهرة في روسيا، ويتميز بطعم بين البسكويت والكيك مقرمش من الخارج كالبسكويت وهش ولين من الداخل كالكيك.

طريقة تحضير بسكويت الشاي الروسي

المقادير المضبوطة لإعداد بريانيكي بسكويت الشاي الروسي هي:

2 كوب ونصف دقيق بمقدار 360 جرام.

كوب سكر + كوب زبادي مصفى من الماء.

صفار بيضة.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا + 2 ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع ملعقة صغيرة خل.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

أما الجليز المستخدم في البريانيكي فيتكون من العناصر التالية:

كوب سكر بودرة بمقدار 130 جرام.

من 2 إلى 3 ملاعق كبيرة حليب.

بياض بيضة.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير في وعاء عميق نضيف صفار البيضة مع السكر ونخلط جيداً باستخدام المضرب اليدوي وبعد ذلك نضف الزبادي، ونخلط مجدداً لمدة دقيقتين حتى يصبح الخليط كريمي ومن جانب آخر نصف البيكنج صودا إلى الخل ثم نخلط جيداً ونضف هذا المزيج إلى الخليط، ثم نضف الملح والفانيليا ونخلط جيداً وبعد ذلك نضف الدقيق بالتدريج مع التقليب بشكل جيد، حتى نحصل على قوام سميك وبعد ذلك نحضر وعاء به دقيق ونضع أيدينا فيه ونبدأ بتشكيل البسكويت.

بريانيكي بسكويت الشاي الروسي

نأخذ مقدار من العجين ونشكله على هيئة كرة ثم نضغط عليه قليلاً بلطف ونضعه في صينية على ورقة زبدة، ثم نضع أيدينا في الدقيق مرة أخرى ونشكل باقى كمية العجين فهذه الكمية ستصنع 24-20 قطعة بسكويت، ثم ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30-25 دقيقة، أو حتى يأخذ البسكويت لون ذهبي خفيف من أسفل وبعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونتركه يبرد قليلاً حتى نحضر الجليز.

نضع السكر البودرة في وعاء ونضف إليه بياض البيضة والحليب بالتدريج مع الخلط جيداً، مع إضافة عصير الليمون ونخلط مجدداً ويمكنك الإستغناء عن بياض البيضة وعصير الليمون إذا كان غير محبب لكم، ثم نأخذ البسكويت وهو دافئ ونغمس سطحه في الجليز ثم نضعه على شبكة حتى يجف، ثم نأخذه ونضعه في الجليز من أسفل ونتركه مرة أخرى حتى يجف وبعد ذلك يكون جاهز للتقديم مع الشاي بطعم في منتهى الروعة.