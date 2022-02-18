طريقة مضمونة لتنعيم الشعر المجعد والخشن بمكونات طبيعية بسيطة، نشارك معكم اليوم طريقة إعداد كيراتين طبيعي فريد من نوعه وله نتائج تُقارب الكيراتين العادي الذ يكلف الكثير من المال، استمري على استعماله مرتين فقط في الأسبوع قبل موعد غسل شعرك وستحصلين على شعر ناعم ولامع دائماً. تحتوي وصفتنا اليوم على عدة عناصر أساسية وضرورية لتنعيم الشعر وترطيبه منها الكاكاو المر الذي يعالج جفاف وخشونة الشعر، الزبادي الطبيعي الذي ينعم الشعر الخشن ويعالج الشعر بشكل عام، الموز الذي يعالج الشعر المتطاير ويمنح الشعر قوة ولمعاناً لاحتوائه على كثير من الفيتامينات الضرورية.

طريقة مضمونة لتنعيم الشعر الخشن

تتكون وصفتنا اليوم من المقادير التالية:

ملعقة كبيرة من الكاكاو المر.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

موزة ناضجة.

بيضة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند + ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نضع مقدار الكاكاو في قدر مناسب ثم نضف النشا والماء وبعد ذلك نخلط جيداً ثم نضع القدر على نار هادئة، مع تقليب الخليط بإستمرار حتى يغلي ويثقل القوام وعند الحصول على خليط كريمي نطفئ الموقد، ونسكب الخليط في وعاء ونضف إليه الزبادي ونخلط قليلاً ثم نقطع الموزة إلى شرائح صغيرة ونقوم بإضافتها إلى الخليط، مع إضافة البيضة ثم نضع المكونات في الخلاط الكهربائي ليتم طحنها جيداً ونحصل على خليط كريمي، بعد ذلك نصفي الخليط بمصفاة لإزالة بقايا المكونات التي لم يتم طحنها ثم نضف إلى الخليط زيت جوز الهند وزيت الزيتون.

أقوى كيراتين طبيعي للشعر من المنزل

بعد إضافة نوعي الزيوت للخلطة نقوم بمزجهم معاً بعناية حتى التأكد من تمام التجانس. قسمي شعرك إلى عدة أقسام ثم طبقي هذا الكيراتين على خصلات شعرك بالاستعانة بمشط، وزعي الخليط بداية من جذور الشعر حتى أطرافه ثم غطي شعرك بقبعة بلاستيكية، واتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين بعد ذلك اغسلي شعرك بالماء والشامبو، النتيجة رائعة جداً من أول إستخدام سيكون لديك شعر مفرود وحريري، كرري إستخدام هذا الكيراتين مرتين في الأسبوع وسيتحول شعرك من خشن ومجعد إلى مفرود وناعم بشكل دائم مع الاستمرار في استعمال هذا الكيراتين الطبيعي.