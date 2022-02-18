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عمر شويل - جدة طريقة تحضير كريم طبيعي فعال ومضمون من منزلك لشد البشرة وإزالة علامات التجاعيد، خطوات بسيطة للغاية سوف نطبقها معكم اليوم للحصول على خلطة كريم أساسية من منزلك لعلاج تجاعيد الوجه والرقبة، وعن تجربة حققت تلك الخلطة نتائج مدهشة بالنسبة لمن تعاني من ترهلات جلدية وتجاعيد مبكرة. إليكي سيدتي كيفية صنع كريم قشر البرتقال لإزالة تجاعيد البشرة والعنق ومحاربة آثار وعلامات الشيخوخة، فهو يحتوي على كنز من فيتامين سي الذي يحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي ويجعل البشرة أكثر إشراقًا ونضارة.

كريم طبيعي من المنزل لشد البشرة

العناصر المستخدمة لإعداد الكريم هي:

حبة برتقال. ماء. ملعقة كبيرة من نشا الذرة. ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا. ملعقة كبيرة من جل بذور الكتان.

نأخذ البرتقالة ونغسلها جيداً ثم نقشرها فنحن بحاجة فقط إلى قشر البرتقال، بعد ذلك نقطع القشر إلى قطع صغيرة ثم نضعها في قدر مناسب مع إضافة كوب من الماء ونرفع القدر على الموقد بعد ذلك حتى تغلي المكونات لمدة 10 دقائق، بعد غلي قشر البرتقال جيداً نضعه في الخلاط الكهربائي ليتم طحنه جيداً ونحصل على مزيج ناعم من قشور البرتقال، بعد ذلك نرشح هذا الخليط بإستخدام مصفاة لنزيل بقايا قشور البرتقال ومن جانب آخر نضف النشا في وعاء صغير ونضف إليه نصف كوب من الماء، ونمزج جيداً ثم نضف خليط النشا إلى خليط قشر البرتقال ونمزج مرة أخرى ثم نضع هذا الخليط في قدر مناسب، ونرفعه على نار هادئة مع التقليب بإستمرار حتى نحصل على خليط كريمي وبعد ذلك نسكب هذا الخليط الكريمي في وعاء، ثم نقسم هذا الخليط إلى نصفين في وعاءين.

إزالة علامات التجاعيد طبيعياً

نقوم بإضافة ضف جل الألوفيرا إلى النصف الأول ونمزج جيداً، ثم نحتفظ بالمزيج في جرة زجاجية ونخزنه في الثلاجة حيث يبقى صالح للاستخدام لمدة 15 يوماً، طبقي هذا الكريم على بشرتك في المساء قبل الذهاب إلى النوم ثم دلكي بشرتك حتى تمتص الكريم بشكل جيد، ويمكنك تطبيق الكريم على التجاعيد حول العين والعنق ثم اتركيه على بشرتك طوال الليل وفي الصباح اغسلي بشرتك، كرري تطبيق هذا الكريم كل مساء والنتيجة مدهشة من أول إستخدام.

أما النصف الثاني من الخليط فسوف نضيف إليه جل بذور الكتان ونمزج جيداً حتى يصبح بقوام كريمي، ثم نحتفظ بالكريم في جرة زجاجية وطبقي هذا الكريم على بشرة وجهك وعنقك، ثم اتركيه على بشرتك لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء جيداً، ويمكنك تطبيقه قبل النوم وفي الصباح تغسل البشرة جيداً كرري هذا المزيج يومياً وستلاحظين اختفاء التجاعيد والخطوط الدقيقة من الأسبوع الأول.