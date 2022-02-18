مقشر القهوة الجبار لتبييض وتقشير الجلد الميت من الجسم كله وإزالة البقع الغامقة نهائيا ومن أول دلكة

عملية التقشير من أكثر الأشياء الضرورية في حياة كل إمرأة سواء كان تقشير الجسم أو الوجه فهو يساعد بشكل كبير على تبييض البشرة لذلك نجد العديد من الفتيات يقومون بعمل التقشير في الجسم وخاصة بالنسبة للفتاة التي تعاني من إسمرار البشرة، فمن المعروف أن الجسم يوجد به بعض المناطق التي تحتاج إلى التبييض والتفتيح ومن ضمن هذه المناطق هي المناطق الحساسة، مثل منطقة البيكيني ومنطقة تحت الإبط وأيضا منطقة الركب والأكواع ويوجد غير ذلك الكثير مثل الرقبة، فكل هذه المناطق قد تتطلب إلى إستخدام أشياء تساعدها على التبييض فكل منطقة منهم تجعل الفتاة تشعر بالخجل والإحراج، وغير كل هذا أنها تكون مختلفة عن لون باقي مناطق الجسم وقد يتراكم السواد في كل منطقة منهم نتيجة عدم تنظيفها أو تقشيرها بإستمرار، لأن قد يوجد الإسمرار بسبب تراكم خلايا الجلد الميتة فتلجأ السيدات إلى إستعمال كريمات تقشير للجسم ولكنها لا تكون مناسبة، نظرا لأنها تتكون من عدة مواد كيميائية ضارة بالبشرة لذلك تبحث عن الإستخدامات التي تعمل على تقشير الجسم، فنجد أن التقشير المنزلي هو الأفضل لأنه يتكون من عدة مكونات طبيعية متوافرة في كل مطبخ وجميعها مفيد لبشرة الجسم وبل تعالجه من مشكلات عديدة به.

مكونات مقشر القهوة لتبييض وتقشير الجسم

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل مقشر القهوة لتبييض وتقشير الجسم