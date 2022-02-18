بمقادير اقتصادية أصنعي بسكويت العجوة الهش الخفيف على اصوله بطعم ومذاق لذيذ أحلي من محلات المخبوزات

توجد أنواع كثيرة ومتعددة من البسكويت ومن ألذ الأنواع هو بسكويت التمر حيث أنه من أشهر أنواع البسكويت والذي يكون معروف في كل البلاد العربية وخاصة في المملكة العربية السعودية، فهي من أكثر الدول العربية التي تشتهر بعمل بسكويت التمر وهذا لأن يتوافر بها التمر أو البلح بكثرة وهذا النوع من البسكويت قد تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والصحية اللازمة لجسم الإنسان، وذلك نظرا لأن مكونه الأساسي هو التمر فمن المعروف أنه غني جدا بالحديد والكالسيوم والفيتامينات، وغير ذلك أن البسكويت نفسه يتكون من عدة مقادير مفيدة مثل الحليب وغيره لذلك هو مفيد جدا ومغذي.

مكونات بسكويت التمر

كوب كبير ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ربع كوب كبير من زيت الذرة.

بيضة واحدة وملعقة من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة الطرية.

نصف كوب كبير من الحليب السائل.

ربع كيلو من العجوة.

كوب واحد كبير من الماء.

كمية مناسبة من السمسم.

طريقة عمل بسكويت التمر