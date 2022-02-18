نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير اقتصادية أصنعي بسكويت العجوة الهش الخفيف على اصوله بطعم ومذاق لذيذ أحلي من محلات المخبوزات في المقال التالي
توجد أنواع كثيرة ومتعددة من البسكويت ومن ألذ الأنواع هو بسكويت التمر حيث أنه من أشهر أنواع البسكويت والذي يكون معروف في كل البلاد العربية وخاصة في المملكة العربية السعودية، فهي من أكثر الدول العربية التي تشتهر بعمل بسكويت التمر وهذا لأن يتوافر بها التمر أو البلح بكثرة وهذا النوع من البسكويت قد تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والصحية اللازمة لجسم الإنسان، وذلك نظرا لأن مكونه الأساسي هو التمر فمن المعروف أنه غني جدا بالحديد والكالسيوم والفيتامينات، وغير ذلك أن البسكويت نفسه يتكون من عدة مقادير مفيدة مثل الحليب وغيره لذلك هو مفيد جدا ومغذي.
مكونات بسكويت التمر
- كوب كبير ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ربع كوب كبير من زيت الذرة.
- بيضة واحدة وملعقة من الفانيليا البودر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة الطرية.
- نصف كوب كبير من الحليب السائل.
- ربع كيلو من العجوة.
- كوب واحد كبير من الماء.
- كمية مناسبة من السمسم.
طريقة عمل بسكويت التمر
- في البداية يتم تجهيز العجوة فقد نضع وعاء عميق على النار ونضع به ربع كيلو من العجوة ونضيف كوب واحد كبير من الماء ونتركهم حتى غليان الماء ثم نرفعه من على النار وقومي بتصفية العجوة من الماء.
- ثم نحضر طاسة مناسبة ونضع بها العجوة وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة الطرية ويتم تقليبهم مع بعض بإستخدام ملعقة خشبية ونستمر في التقليب حتى يتغير لونها ونرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد ونقوم بعجنها جيدا.
- ثم يتم تجهيز عجينة البسكويت ونحضر طبق عميق ونضع به الحليب السائل والسكر والزيت ونقوم بتجهيز مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله لخفق الزيت مع الحليب جيدا وقومي بإحضار إناء ونضع به الدقيق والبيكينج بودر ونقلبهم مع بعض.
- ويتم وضع خليط الدقيق إلى خليط الزيت والحليب وقومي بعجن هذه المكونات مع بعض بإستخدام الإيد للحصول على عجينة متجانسة وطرية ونتركها قليلا حتى ترتاح.
- ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونقوم بفرد العجينة على شكل دائرة ونفرد عليها العجوة ويتم لفها لتكون على شكل رول طويل ونقوم بتقطيعه على شكل أصابع ونضعهم في صينية مدهونة بالسمنة.
- ويتم دهن البسكويت بخليط من البيض والفانيليا ونضيف إليه رشة من السمسم ويتم إدخالها في الفرن ونتركه حتى يكون لونه ذهبي.
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