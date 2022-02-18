نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك لشد الوجه ووصفات كولاجين طبيعي للوجه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفي على طريقة فعالة لإعداد ماسك لشد الوجه باستخدام مكونات متاحة في المنزل، ومع ذلك تسهم في نتائج مبهرة في شد الوجه وتقليل الخطوط والتجاعيد به، فمعظم المكونات تمنح الوجه نسبة كافية من الترطيب الضروري لكي تبدو البشرة أكثر حيوية، كما نعرض لكِ وصفات كولاجين طبيعي للوجه التي تسهم بشكل كبير في نضارة البشرة، بل وأنها ضرورية أيضًا لتعزيز مرونة البشرة.

ماسك لشد الوجه

إذا كنت تبحثين عن ماسك لشد الوجه إذًا بياض البيض أحد مكونات الماسك الأساسية؛ بسبب قدرته الفعالة على شد البشرة، ومنحها نضارة ولمعان وكأنك قد انتهيتي على الفور من عمل جلسة تنضيف للبشرة، ولجعل الماسك فعال أكثر نضيف نصف ملعقة من عصير الليمون إلى بياض بيضة، ويفرد الخليط الناتج على البشرة بعد خلطه، ويزال بالماء كما يمكن تكرار الماسك مرتين اسبوعيًا.

كولاجين طبيعي للوجه

حضري بنفسك كولاجين طبيعي للوجه من خلال نقع ملعقة من لبان الذكر في نصف كوب من ماء الورد، وإذا لم تتوافر يمكن استخدام الماء العادي بدلًا منها، ويظل اللبان منقوع لمدة يوم كامل، ثم يزال اللبان وكافة الشوائب، لذلك يفضل تصفية الخليط، ومن ثم أصبح لديك منقوع لبان الذكر الذي يمكن استخدامه لمدة أسبوع فقط، وبعد مرور تلك المدة نتخلص منه ونقوم بإعداد الخليط مرة أخرى، وللاستخدام يوضع القليل منه على قطعة من القطن وتمرر على الوجه، ويترك عليه، مع مراعاة تكرار استخدامه بشكل يومي.

وصفة النشاء لشد البشرة

لشد البشرة تعتبر النشاء من أفضل الخيارات وخاصة عند استخدام 3 ملاعق منها مع 3 ملاعق من الحليب وملعقة من العسل، وتقليب المكونات ثم وضعها على البشرة وتركها لمدة نصف ساعة، بحيث تجف السوائل من الماسك ويظل مسحوق النشاء الجاف فقط على البشرة، ويكون هذا الوقت المناسب لإزالته بالماء.

ماسك لشد البشرة

تستخدم الزبادي لشد البشرة حيث تغذيها مما يمنع ظهور الخطوط والتجاعيد المبكرة، ولتحضير الماسك نضع ملعقتين من الزبادي مع 5 نقاط من عصير الليمون، يوضع الماسك مع التدليك المستمر ويترك لمدة 10 دقائق، ثم يغسل بالماء ويكرر 3 مرات أسبوعيًا، وبعد إزالة الماسك بالماء نجد أنه أكثر نعومة وترطيب من السابق.