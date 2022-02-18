أعملي البقلاوة بالفستق على اصولها بطريقة مختلفة وبطعم طري ولذيذ بالطريقة التركية

نجد الكثير من الناس يعشقون تناول البقلاوة حيث أنها تعد من ضمن الحلويات اللذيذة والمشهورة في العديد من الدول العربية وخاصة في سوريا، فهي مميزة بمذاق جميل ورائع وغير ذلك أن طريقة عملها سهلة جدا وسريعة، ويمكننا أن نقدمها في خلال عدة دقائق فقط ومن المعروف أن البقلاوة قد تتكون من رقائق من الجلاش ويتم حشوها بالفستق فهي من الحشوات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، لذلك تسمى بإسم البقلاوة بالفستق ويمكن تزيينه بالعديد من الأشياء مثل المكسرات المجروشة أو بصوص من الكراميل أو بصوص من الشوكولاته والكريمة وغيرها.

مكونات البقلاوة بالفستق

إثنان باكيت من الجلاش.

كمية مناسبة من السمنة البلدى.

كمية مناسبة من الفستق المفروم.

كوب واحد كبير ونصف من الماء.

كوبان كبيران من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة.

طريقة عمل البقلاوة بالفستق